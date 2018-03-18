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МИД Южной Кореи: лидер КНДР пообещал придерживаться планов по денуклеаризации

Международная панорама
18 марта, 23:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 18, марта. /ТАСС

В ведомстве подчеркнули, что Ким Чен Ын обдумывает послание, с которым обратится к мировому сообществу

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ТАСС, 18 марта. Глава КНДР Ким Чен Ын "дал слово" по обязательству относительно денуклеаризации Корейского полуострова. Об этом в воскресенье сообщила министр иностранных дел Республики Корея Кан Гён Хва в интервью телеканалу CBS.

"Его обещание очень ценно, потому что это первый раз, когда слова исходят от верховного лидера Северной Кореи собственной персоной, такого раньше никогда не происходило", - заявила она.

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Министр назвала согласие президента США Дональда Трампа на переговоры с КНДР "очень смелым решением", демонстрирующим намерение "разрешить проблему раз и навсегда".

"Северная Корея имеет очень ограниченную возможность для экономического взаимодействия с окружающим миром, это значит, что возможностей повысить качество жизни народа у страны мало", - добавила она. По мнению министра, лидер КНДР в данный момент обдумывает послание, с которым обратится к мировому сообществу.

8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая текущего года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.

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Персоны
Ким Чен Ын Сандерс, Сара Трамп, Дональд
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