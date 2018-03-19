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Главы МИД ЕС обсудят итоги выборов в РФ, дело Скрипаля и ситуацию в Сирии и на Украине

Международная панорама
19 марта, 0:08 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

В частности, ожидается, что Брюссель осудит проведение выборов в Крыму, который Евросоюз не признает частью России

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БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Дело полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии, которые были отравлены 4 марта в Солсбери, станет центральной темой встречи в понедельник министров иностранных дел 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе. Кроме того, главы МИД намерены обсудить итоги президентских выборов в России, в частности, осудить их проведение в Крыму. Помимо этого, в официальную повестку заседания Совета ЕС входят ситуация на Украине, в Сирии и КНДР, а также вопрос реализации соглашения по ядерной программе Ирана.

Дело Скрипаля

Ситуация вокруг отравления Скрипаля и его дочери затмила все самые острые вопросы в Брюсселе, включая "торговую войну" между ЕС и США. Именно она будет в центре внимания министров иностранных дел стран ЕС в понедельник, а затем и глав государств и правительств сообщества 22-23 марта. "Великобритания поднимет ситуацию с отравлением Сергея и Юлии Скрипаля в Солсбери, включая и вопрос использования нервно-паралитического газа, - сказал накануне журналистам представитель ЕС. - Министры проведут обмен мнениями об инциденте в преддверии обсуждения данной темы на саммите 22-23 марта".

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Глава МИД Соединенного Королевства Борис Джонсон представит информацию о ходе британского расследования. По словам дипломата, по итогам обсуждения министры сделают заявление, после чего Джонсон намерен в тот же день встретиться с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Как сообщил источник, Великобритания пока не поднимала вопрос о возможности введения Евросоюзом новых санкций в отношении России в связи с этим инцидентом.

4 марта бывший полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в Солсбери (140 км от Лондона), сейчас оба находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

Итоги выборов в РФ

"Верховный представитель (ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини - прим. ТАСС) и министры иностранных дел могут затронуть российские президентские выборы", - говорится в повестке дня Совета ЕС.

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В частности, ожидается, что Брюссель осудит проведение выборов в Крыму, который Евросоюз не признает частью России. "Министры объявят о непризнании итогов президентских выборов на Крымском полуострове в соответствии с политикой непризнания Крыма в составе России", - рассказал европейский источник.

Евросоюз в 2014 году объявил так называемую политику непризнания Крыма в составе России. В рамках нее были введены санкции в отношении Крыма и Севастополя - один из трех пакетов антироссийских санкций ЕС наряду с экономическими санкциями и черным списком юридических и физических лиц.

В рамках санкций против Крыма ЕС запрещает своим компаниям торговлю и любые финансовые отношения с российскими компаниями, базирующимися в Крыму. Кроме того, ЕС запрещает выдачу въездных виз владельцам российских загранпаспортов, полученных в Крыму, а также запрещает своим судам заходы в крымские порты, а самолетам посадки в аэропортах полуострова за исключением экстренных ситуаций.

Ситуация на Украине

Ситуация на Украине вошла в официальную повестку дня заседания министров иностранных дел, в частности, в связи с визитом на прошлой неделе в Киев главы дипломатии ЕС Федерики Могерини. "Главы МИД обменяются мнениями по Украине. Верховный представитель расскажет министрам о своем визите в Киев 11-12 марта. Совет обсудит последние события, включая процесс реформ", - говорится в заявлении Совета ЕС.

В рамках реформ, в частности, министры могут затронуть вопрос выделения четвертой программы макрофинансовой помощи Украине объемом в €1 млрд, которую Еврокомиссия (ЕК) предложила 9 марта. Оно последовало после соответствующего запроса от властей республики, а также прямых переговоров между главой ЕК Жан-Клодом Юнкером и президентом Украины Петром Порошенко. Все транши в рамках предложенной программы, включая первый, будут основаны на условиях по реализации реформ, подчеркнула тогда ЕК. Предложение ЕК о предоставлении новой макрофинансовой помощи Украине должны утвердить Совет ЕС и Европарламент, после чего сообщество сможет выделить Киеву первый транш.

Кроме того, главы МИД обсудят конфликт на востоке Украине.

Новые санкции по Сирии

"Министры иностранных дел обменяются мнениями относительно развития событий в Сирии в присутствии спецпосланника генерального секретаря ООН по Сирии Стаффана де Мистуры", - сообщили журналистам в Совете ЕС. В частности, главы МИД обсудят вопрос проведения переговоров по мирному урегулированию в Сирии под руководством ООН.

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Совет также продолжит подготовку к проведению второй донорской конференции для Сирии, которая намечена на 24-25 апреля в Брюсселе. "Совет также обсудит ужасающую гуманитарную ситуацию в Сирии, в особенности в Африне и Восточной Гуте. Ожидается, что министры призовут все стороны к полной и немедленной реализации резолюции 2401 ООН по 30-дневной гуманитарной паузе", - рассказал журналистам представитель ЕС.

Кроме того, как сообщил ТАСС источник в Совете ЕС, сообщество намерено ввести новые санкции в отношении Сирии за химические атаки против мирного населения. Брюссель включит четырех человек в список лиц, попадающих под ограничительные меры против правительства Сирии за создание химического оружия и его использование против мирного населения. По словам дипломата, новые ограничительные меры будут введены в отношении троих сирийских ученых и одного военного. В настоящее время черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Столтенберг, Йенс Могерини, Федерика Де Мистура, Стаффан Порошенко, Петр Алексеевич Скрипаль, Сергей Викторович
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