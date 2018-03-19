Президент Республики Сербской поздравил Путина с победой на выборах

БЕЛГРАД, 19 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Президент Республики Сербской (РС, входит в состав Боснии и Герцеговины, БиГ) Милорад Додик заявил, что был уверен в победе Владимира Путина. Об этом говорится в видеообращении Додика поступившем в воскресенье в распоряжение ТАСС.

"Ожидаю его победы, конечно. Путин является неприкосновенным политическим лидером русского народа, а также, я бы сказал, неприкосновенным политическим лидером всего свободного мира - тех, кто стремится уважать других, тех, кто не хочет ничего навязывать другим. Я считаю, что он вернул силу России и одержал великую победу", - заявил Додик.

Комментируя результаты недавнего опроса общественного мнения в Сербии, согласно которым популярность российского лидера здесь достигает 58%, Додик отметил: "Уверен, что если бы такой опрос прошел в Республике Сербской, были бы точно такие же результаты".

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. В них приняли участие восемь кандидатов. Согласно предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 75,01% после обработки 50,08% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.