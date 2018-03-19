ГАВАНА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Рауль Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту России Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье", - написал Пеньяльвер Порталь в Twitter.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.

Президент Республики #Куба @RaulCastroR направил теплое поздравительное послание избранному Президенту Российской Федерации @PutinRF по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье. @KremlinRussia @MID_RF @CubaMINREX #выборыпрезидента #выборы2018 #ВыборыПрезидента2018 pic.twitter.com/kzkhXxdd3Q — Gerardo Peñalver Portal (@GerardoPPortal) 19 March 2018