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Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах

Международная панорама
19 марта, 3:24 UTC+3 ГАВАНА ГАВАНА 19, марта. /ТАСС

Посол Кубы в России сообщил, что Кастро "направил теплое поздравительное послание избранному президенту"

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Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро

Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро

© EPA/Enrique de la Osa/POOL

ГАВАНА, 19 марта. /ТАСС/. Председатель Госсовета и Совета министров Кубы Рауль Кастро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом сообщил посол Кубы в России Херардо Пеньяльвер Порталь.

"Рауль Кастро направил теплое поздравительное послание избранному президенту России Владимиру Путину по случаю его убедительной победы на выборах в воскресенье", - написал Пеньяльвер Порталь в Twitter.

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. 

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