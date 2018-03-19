Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

ТАСС, 19 марта. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В. Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В.Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации. — Ақорда Баспасөз қызметі (@AkordaPress) 18 March 2018

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.