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Назарбаев поздравил Путина с победой на выборах президента РФ

Международная панорама
19 марта, 3:37 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Сообщается также, что между лидерами двух стран состоялся телефонный разговор

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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев

© Михаил Метцель/ТАСС

ТАСС, 19 марта. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом в понедельник в своем Twitter сообщила пресс-служба главы Казахстана.

"Состоялся телефонный разговор между Нурсултаном Назарбаевым и Владимиром Путиным. В ходе беседы Президент Казахстана поздравил В. Путина с победой на очередных выборах Президента Российской Федерации", - говорится в сообщении.

Выборы президента РФ прошли 18 марта 2018 года. Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. 

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