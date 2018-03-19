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Адвокат Трампа опроверг слухи о том, что президент планирует уволить спецпрокурора Мюллера

Международная панорама
19 марта, 4:06 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

С мая 2017 года Роберт Мюллер ведет расследование по широкому кругу вопросов, включая приписываемые Москве попытки вмешательства в ход президентской гонки в США в 2016 году

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Спецпрокурор США Роберт Мюллер

Спецпрокурор США Роберт Мюллер

© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб заверил, что глава государства не рассматривает возможность и не обсуждает увольнение специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего приписываемые РФ попытки вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Заявление юриста, представляющего интересы американского лидера, распространил в воскресенье Белый дом.

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"В ответ на спекуляции в средствах массовой информации и вопросы по этому поводу Белый дом в очередной раз подтверждает, что президент не рассматривает и не обсуждает увольнение спецпрокурора Роберта Мюллера", - отметил Кобб.

В субботу Трамп написал в Twitter, что расследование Мюллера не должно было быть инициировано, потому что никакого сговора с Москвой не было. В тот же день глава команды юристов президента США Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором разбирательства. Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN, выразил мнение, что последние заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении уволить Мюллера.

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