Адвокат Трампа опроверг слухи о том, что президент планирует уволить спецпрокурора Мюллера

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Адвокат президента США Дональда Трампа Тай Кобб заверил, что глава государства не рассматривает возможность и не обсуждает увольнение специального прокурора Роберта Мюллера, расследующего приписываемые РФ попытки вмешательства в выборы в Соединенных Штатах. Заявление юриста, представляющего интересы американского лидера, распространил в воскресенье Белый дом.

"В ответ на спекуляции в средствах массовой информации и вопросы по этому поводу Белый дом в очередной раз подтверждает, что президент не рассматривает и не обсуждает увольнение спецпрокурора Роберта Мюллера", - отметил Кобб.

В субботу Трамп написал в Twitter, что расследование Мюллера не должно было быть инициировано, потому что никакого сговора с Москвой не было. В тот же день глава команды юристов президента США Джон Дауд заявил, что рассчитывает на скорое закрытие спецпрокурором разбирательства. Сенатор от штата Аризона Джефф Флейк, выступая в воскресенье в эфире телеканала CNN, выразил мнение, что последние заявления Трампа могут свидетельствовать о его намерении уволить Мюллера.