Bild: глава МИД Украины предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин призвал ЕС ввести санкции против бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера за его поддержку проектов, в которых участвует Россия. Об этом он заявил в опубликованном в понедельник интервью таблоиду Bild.

"Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты" Москвы, утверждал глава украинского внешнеполитического ведомства.

"Герхард Шредер - один из важнейших лоббистов [президента России Владимира] Путина во всем мире. Поэтому нужно изучить, какие действия ЕС здесь может предпринять", - считает он.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, он занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.