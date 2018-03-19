Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Мадуро поздравил Путина с победой на президентских выборах

Международная панорама
19 марта, 4:17 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Лидер Венесуэлы отметил тесные связи между Москвой и Каракасом, которые были выстроены действующим президентом России и покойным Уго Чавесом

Поделиться
Материал из 1 страницы

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте министерства связи и информации южноамериканской страны.

Смотрите также

Путин идет на четвертый срок, заручившись голосами более 50 млн избирателей

"Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с его переизбранием на этот пост на период 2018-2024 годы, а славный российский народ - с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов, который состоялся сегодня, в воскресенье, 18 марта 2018 года", - отмечено в документе.

В заявлении также сказано, что "сплоченность российского народа вокруг своего лидера и его стремление к независимости и развитию представляют собой прочную гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости и следующего таким основополагающим ценностям, как солидарность и уважение к международному праву и многосторонности".

Мадуро отметил тесные связи между Москвой и Каракасом, которые были выстроены Путиным и покойным венесуэльским лидером Уго Чавесом. По его словам, Россия и Венесуэла стали "братскими странами, союзниками" в вопросе "развития двустороннего сотрудничества и координации [усилий] в сфере международной политики с целью распространения мира и справедливости в международных отношениях".

"Президент Боливарианской республики Венесуэла вновь выражает свое чувство восхищения и дружеское отношение к российскому народу и его руководству и в то же время передает [им] наилучшие пожелания на этом новом этапе, на котором президент Путин будет противостоять вызовам с присущими ему отвагой, энергией и мудростью".

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,92% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,77% голосов.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Чавес, Уго Мадуро, Николас Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
Страны
Россия Венесуэла
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
3
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
4
Путин идет на четвертый срок, заручившись голосами более 50 млн избирателей
5
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
6
Путин заявил о начале предметной работы над будущим кабмином
7
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте