Мадуро поздравил Путина с победой на президентских выборах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Венесуэльский лидер Николас Мадуро поздравил Владимира Путина с победой на выборах президента Российской Федерации. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в воскресенье на сайте министерства связи и информации южноамериканской страны.

"Президент Боливарианской республики Венесуэла Николас Мадуро Морос от имени венесуэльского народа поздравляет президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина с его переизбранием на этот пост на период 2018-2024 годы, а славный российский народ - с проявлением патриотизма, высокого гражданского самосознания и крепкой приверженности демократии в этот важный и исторический день выборов, который состоялся сегодня, в воскресенье, 18 марта 2018 года", - отмечено в документе.

В заявлении также сказано, что "сплоченность российского народа вокруг своего лидера и его стремление к независимости и развитию представляют собой прочную гарантию достижения мирового политического равновесия, основанного на справедливости и следующего таким основополагающим ценностям, как солидарность и уважение к международному праву и многосторонности".

Мадуро отметил тесные связи между Москвой и Каракасом, которые были выстроены Путиным и покойным венесуэльским лидером Уго Чавесом. По его словам, Россия и Венесуэла стали "братскими странами, союзниками" в вопросе "развития двустороннего сотрудничества и координации [усилий] в сфере международной политики с целью распространения мира и справедливости в международных отношениях".

"Президент Боливарианской республики Венесуэла вновь выражает свое чувство восхищения и дружеское отношение к российскому народу и его руководству и в то же время передает [им] наилучшие пожелания на этом новом этапе, на котором президент Путин будет противостоять вызовам с присущими ему отвагой, энергией и мудростью".

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,56% после обработки 95,0% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,92% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,77% голосов.