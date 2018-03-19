Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев

ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в Соединенных Штатах, в соответствии с которым в том числе будет рассматриваться высшая мера наказания для наркоторговцев. Об этом сообщил журналистам директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.

"Министерство юстиции будет добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев, когда это будет соответствовать нынешнему законодательству", - приводит слова чиновника газета Politico. Согласно черновой версии плана, который ранее попал в распоряжение издания, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров. Как отмечается, Трамп объявит об этом в понедельник во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, который занимает третье место в США по смертности от передозировок опиоидами.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не предпринять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.