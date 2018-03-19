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Трамп планирует добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев

Международная панорама
19 марта, 4:29 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

В черновой версии плана по борьбе с опиоидным кризисом такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп намерен в понедельник представить новый план по борьбе с так называемым опиоидным кризисом в Соединенных Штатах, в соответствии с которым в том числе будет рассматриваться высшая мера наказания для наркоторговцев. Об этом сообщил журналистам директор Совета Белого дома по внутренней политике Эндрю Бремберг.

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"Министерство юстиции будет добиваться высшей меры наказания для наркоторговцев, когда это будет соответствовать нынешнему законодательству", - приводит слова чиновника газета Politico. Согласно черновой версии плана, который ранее попал в распоряжение издания, такое же наказание будет предусмотрено в некоторых случаях и для наркодилеров. Как отмечается, Трамп объявит об этом в понедельник во время выступления в штате Нью-Гэмпшир, который занимает третье место в США по смертности от передозировок опиоидами.

Опиоидный кризис, который специалисты считают одной из важнейших проблем в сфере здравоохранения США, берет свое начало в 1990-х годах, однако единой стратегии борьбы с наркотиками до сих пор не выработано. Согласно оценкам медицинского издания STAT, если не предпринять срочных мер, то от передозировки опиоидами в США в течение следующих 10 лет могут умереть около 500 тыс. человек. Примерно столько же американцев скончались от вируса иммунодефицита человека с 1980 года по настоящее время.

Трамп весной 2017 года распорядился создать Президентскую комиссию США по борьбе с опиоидным кризисом в стране и 26 октября присвоил опиоидному кризису статус чрезвычайной ситуации в сфере здравоохранения, что предусматривает принятие комплекса мер для оказания помощи наркозависимым и борьбу с распространением наркотиков этой группы на черном рынке.

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