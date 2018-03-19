Ваш регион:
Выборы президента РФ - 2018
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 17.03:
$ 57.49
€ 70.81
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Япония хочет продолжить развитие отношений с РФ на фоне победы Путина

Международная панорама
19 марта, 5:52 UTC+3 ТОКИО ТОКИО 19, марта. /ТАСС

Генеральный секретарь кабинета министров Японии также отметил, что Токио продолжит активный диалог с Москвой по проблеме "северных территорий"

Поделиться
Материал из 1 страницы

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии хочет продолжить развитие японско-российский отношений на фоне победы Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы хотим и дальше продвигать усилия по развитию японско-российских отношений", - подчеркнул он, комментируя президентские выборы в России. Суга также отметил, что Токио продолжит активный диалог с Москвой по проблеме "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил).

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Павел Грудинин (КПРФ) занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,68%. Данные приводит ЦИК РФ.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Грудинин, Павел Николаевич Путин, Владимир Владимирович Жириновский, Владимир Вольфович
Темы
КПРФ ЛДПР Выборы президента РФ - 2018
Страны
Япония Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
УИК аннулировала результаты голосования на участке в Люберцах
2
Bild: глава МИД Украины предложил ЕС ввести санкции против экс-канцлера ФРГ Шредера
3
ВЦИОМ: Путин с 73,9% голосов побеждает на выборах президента РФ в первом туре
4
ЦИК: после обработки 99% протоколов Путин набирает 76,65%
5
Путин заявил о начале предметной работы над будущим кабмином
6
Подведение итогов президентских выборов в РФ. Онлайн
7
СМИ: боевики сбили сирийский военный самолет к северу от Дамаска
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Следите за подсчетом голосов на выборах президента в нашем спецпроекте