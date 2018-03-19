Япония хочет продолжить развитие отношений с РФ на фоне победы Путина

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. Правительство Японии хочет продолжить развитие японско-российский отношений на фоне победы Владимира Путина на выборах президента Российской Федерации. Об этом в понедельник заявил генеральный секретарь кабинета министров Японии Ёсихидэ Суга.

"Мы хотим и дальше продвигать усилия по развитию японско-российских отношений", - подчеркнул он, комментируя президентские выборы в России. Суга также отметил, что Токио продолжит активный диалог с Москвой по проблеме "северных территорий" (так в Японии называют южную часть Курил).

Действующий президент России Владимир Путин лидирует на выборах главы государства, набирая 76,65% голосов после обработки 99% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Павел Грудинин (КПРФ) занимает второе место с 11,82% голосов, на третьем месте - Владимир Жириновский (ЛДПР) с 5,68%. Данные приводит ЦИК РФ.