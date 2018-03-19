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СМИ: Южная Корея создает подразделение ракетных войск для борьбы с артиллерией КНДР

Международная панорама
19 марта, 5:57 UTC+3 СЕУЛ СЕУЛ 19, марта. /ТАСС

Отмечается, что к октябрю командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет комплектоваться управляемыми ракетами класса земля-земля с радиусом действия 150 км

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Испытание баллистической ракеты в КНДР

Испытание баллистической ракеты в КНДР

© EPA/KCNA

СЕУЛ, 19 марта. /ТАСС/. Военные Республики Корея создадут новое тактическое подразделение ракетных войск, предназначенное для борьбы с дальнобойной артиллерией КНДР. Об этом сообщает в понедельник телеканал KBS.

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По его данным, к октябрю командование наземных операций сформирует бригаду огневой поддержки, арсенал которой будет комплектоваться главным образом управляемыми ракетами класса земля-земля с радиусом действия 150 км.

"В течение нескольких секунд они способны нанести большой урон противнику и предназначены, в первую очередь, для уничтожения северокорейской дальнобойной артиллерии, в том числе и ракетной", - отмечает телеканал.

Формирование новой бригады огневой поддержки проходит в рамках масштабной реформы южнокорейских вооруженных сил.

Считается, что КНДР со своей стороны Демилитаризованной зоны сосредоточила около 8 тыс. артиллерийских орудий и ракетных установок, способных выпустить за один час 300 тыс. боезарядов и нанести огромный урон, даже не прибегая к применению оружия массового уничтожения.

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