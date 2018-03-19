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Алиев поздравил Путина с победой на президентских выборах

Международная панорама
19 марта, 6:47 UTC+3 БАКУ БАКУ 19, марта. /ТАСС

Президент Азербайджана отметил, что эта победа свидетельствует о высоком политическом авторитете российского лидера и активной поддержке проводимого им курса

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БАКУ, 19 марта. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев поздравил в понедельник Владимира Путина с победой на выборах президента РФ.

"Сердечно поздравляю вас с убедительной победой на выборах президента Российской Федерации. Эта победа свидетельствует о вашем высоком политическом авторитете и активной поддержке проводимого вами курса, направленного на обеспечение стабильности, законности и правопорядка в стране, осуществление масштабных преобразований, реализацию долгосрочных социальных программ, способствующих повышению благосостояния народа", - говорится в телеграмме, текст которой размещен на официальном сайте главы азербайджанского государства.

В ней отмечается, что Азербайджан и Россию связывают многовековые тесные узы дружбы и добрососедства. "Отрадно, что сегодня на этом прочном фундаменте успешно развиваются наши межгосударственные отношения", - подчеркивается в поздравлении Алиева.

Президент Азербайджана отметил личный вклад Владимира Путина в расширение двусторонних отношений, азербайджано-российского всестороннего сотрудничества и взаимодействия в целом.

"Убежден, что наши совместные усилия по дальнейшему укреплению стратегического партнерства между Азербайджаном и Россией и впредь будут способствовать интересам наших народов и стран, обеспечению мира, безопасности и прогресса в регионе", - отмечается в телеграмме.

Президент Азербайджана пожелал Владимиру Путину крепкого здоровья, счастья и успехов в государственной деятельности.

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