Президент Киргизии: Бишкек продолжит углублять сотрудничество с Москвой

БИШКЕК, 19 марта. /ТАСС/. Киргизия продолжит развивать всестороннее сотрудничество с Российской Федерацией. Об этом говорится в поздравительной телеграмме руководителя республики Сооронбая Жээнбекова Владимиру Путину в связи с его победой на состоявшихся 18 марта президентских выборах в России, сообщила в понедельник пресс-служба главы киргизского государства.

"Ваша убедительная победа на прошедших президентских выборах является ярким свидетельством всенародного доверия лично вам и выбранному вами курсу на всестороннее развитие и укрепление всех сфер жизнедеятельности российского государства, упрочение позиции России на международной арене и обеспечение региональной и глобальной безопасности", - говорится в телеграмме.

Жээнбеков также заверил, что Бишкек намерен продолжить развивать партнерские отношения с Российской Федерацией. "С чувством глубокого удовлетворения отмечаю высокий уровень союзничества и стратегического партнерства между Кыргызстаном и Россией. Убежден, что совместными усилиями мы будем и далее углублять кыргызско-российское взаимовыгодное сотрудничество в русле традиционной дружбы и доверия", - отметил он.

Президент Киргизии также пожелал российскому лидеру "успехов на высшем государственном посту", а всему народу России "мира и процветания".