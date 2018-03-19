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Лукашенко поздравил Путина с убедительной победой на выборах президента России

Международная панорама
19 марта, 8:13 UTC+3 МИНСК МИНСК 19, марта. /ТАСС

Президент Белоруссии отметил, что результат выборов свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны

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МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Глава Белоруссии Александр Лукашенко поздравил Владимира Путина с убедительной победой на выборах президента России, выразив уверенность в дальнейшем расширении стратегического партнерства между двумя странами. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера.

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"Этот результат свидетельствует о высоком доверии и поддержке гражданами России взятого курса на устойчивое социально-экономическое развитие страны, укрепление ее авторитета на международной арене. Уверен, что исторические узы дружбы и взаимопонимания наших народов станут залогом дальнейшего расширения белорусско-российского стратегического партнерства", - говорится в поздравлении.

При этом Лукашенко выразил надежду на визит Путина в Белоруссию. "Ожидаем Вас с визитом в нашу страну для проведения заседания Высшего Государственного Совета Союзного государства и обсуждения актуальных вопросов двустороннего сотрудничества", - отметил белорусский лидер.

Лукашенко пожелал Путину крепкого здоровья, неиссякаемой энергии и дальнейших свершений на благо братского народа России.

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