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Додон считает, что Россия во главе с Путиным - гарант стабильности в мире

Международная панорама
19 марта, 8:23 UTC+3 КИШИНЕВ КИШИНЕВ 19, марта. /ТАСС

Молдавский лидер отметил вклад, который президент РФ внес в укрепление двусторонних отношений

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КИШИНЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Сильная Россия нужна не только россиянам, она является гарантом стабильности и традиционных ценностей для всего мира. Об этом написал президент Молдавии Игорь Додон в поздравительной телеграмме, которую направил в адрес Владимира Путина в связи с его победой на выборах.

"От всей души поздравляю Владимира Владимировича Путина с уверенной победой на выборах и переизбранием на пост президента Российской Федерации. Как президент независимой Республики Молдова хочу сказать со всей ответственностью: сильная Россия нужна не только россиянам. Сегодня Россия во главе с Владимиром Путиным стала символом надежды для всех народов, выступающих за стабильность во всех регионах мира, за суверенную внутреннюю и внешнюю политику, за традиционные ценности", - отмечается в документе, который размещен на официальном сайте главы молдавского государства.

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Додон отметил личный вклад Путина в укрепление отношений между двумя странами. "Владимир Путин показал себя как большой друг Республики Молдова. При его непосредственном участии и поддержке были достигнуты крайне важные соглашения между нашими странами об открытии российского рынка для молдавских предприятий, о миграционной амнистии для десятков тысяч трудовых мигрантов из Молдовы, работающих в России", - говорится в документе.

Глава Молдавии выразил уверенность, что президент России "продолжит лидировать в рейтинге лидеров зарубежных государств по всем опросам общественного мнения в Молдове". "Знаю, что за Путина проголосовало подавляющее большинство граждан России, постоянно проживающих в Республике Молдова", - подчеркнул он.

"Пользуясь предоставленной возможностью, хочу подтвердить, что Республика Молдова в полной мере заинтересована в дальнейшем углублении и расширении всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, основанного на исторически сложившихся на протяжении веков добрых и дружественных отношениях между нашими странами и народами. Нам предстоит еще очень многое сделать совместно с Российской Федерацией и ее президентом. И я уверен: мы друг друга не подведем", - отметил Додон.

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