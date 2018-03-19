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Парламент Китая утвердил новый состав правительства страны

Международная панорама
19 марта, 8:59 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, марта. /ТАСС

Ранее парламент одобрил реформу Госсовета - новый состав правительства насчитывает 26 ведомств министерского уровня

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© REUTERS/Jason Lee

ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Делегаты первой сессии Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) 13-го созыва в понедельник утвердили новый состав Госсовета КНР.

Как сообщил корреспондент ТАСС с места событий, обновленный кадровый состав реформированного кабинета представил на рассмотрение законодателей утвержденный в воскресенье глава правительства Ли Кэцян.

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Должность первого вице-премьера Госсовета получил экс-глава парткома Шанхая, член Постоянного комитета Политбюро Хань Чжэн.

Другими заместителями главы правительства стали члены Политбюро: экс-глава Отдела Единого фронта ЦК Сунь Чуньлань, экс-глава парткома провинции Гуандун (Южный Китай) Ху Чуньхуа и ведущий советник председателя КНР Си Цзиньпина по экономике - Лю Хэ. Ожидается, что на посту вице-премьера он будет курировать деятельность финансово-экономического блока нового кабинета министров.

Членами Госсовета КНР стали Ван Юн (без портфеля), министр иностранных дел Ван И, глава минобороны Вэй Фэнхэ, секретарь Госсовета Сяо Цзе и министр общественной безопасности Чжао Кэчжи.

Возглавлявший Народный банк Китая на протяжении 16 последних лет Чжоу Сяочуань по итогам последних перестановок в Госсовете покинул свой пост. Преемником на этой должности стал его бывший заместитель - И Ган.

Распределение портфелей

Ранее парламент Китая одобрил крупномасштабную реформу Госсовета. Новый состав правительства насчитывает 26 ведомств министерского уровня, среди них семь новых министерств, структура и задачи еще четырех ведомств были оптимизированы. Главой контрольно-ревизионного управления вновь стала Ху Цзэцзюнь, пост председателя Государственного комитета по развитию и реформе в новом кабинете сохранил Хэ Лифэн. Портфель министра коммерции остался у Чжун Шаня.

Министром образования стал Чэнь Баошэн, министерство науки и техники страны возглавил Ван Чжиган. Портфель министра промышленности и информатизации вновь получил Мяо Вэй. Министром юстиции стал Фу Чжэнхуа, главой Министерства трудовых ресурсов и социального обеспечения Китая стал Чжан Цзинань. Председателем Государственного комитета по делам национальностей вновь был избран Багатур.

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Автор: КИРИЛЛОВ Андрей Кириллов
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Появившееся в ходе последней реформы Госсовета министерство экологии и охраны окружающей среды возглавил Ли Ганьцзе, а главой нового министерства природных ресурсов стал Лу Хао. Преобразованное министерство культуры и туризма возглавил Ло Шуган, появившийся в ходе реформы пост главы министерства сельского хозяйства и деревни получил Хань Чанфу, министром водного хозяйства стал Э Цзинпин. Должность министра транспорта сохранил Ли Сяопэн.

Новообразованное в ходе реформы кабинета министерство по делам ветеранов возглавил Сунь Шаочэн, портфель министра жилья, городского и сельского строительства вновь получил Ван Мэнхуэй. Главой созданного министерства по чрезвычайным ситуациям стал Ван Юйпу. Учрежденное в ходе преобразований Государственного комитета министерство по делам здравоохранения возглавил Ма Сяовэй.

Силовой блок без изменений

Помимо назначения нового министра обороны, силовой блок обновленного кабинета остался без изменений: на свои прежние посты были переизбраны министр общественной безопасности Чжао Кэчжи и министр государственной безопасности Чэнь Вэньцин. Портфель министра гражданской администрации сохранил за собой Хуан Шусянь.

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