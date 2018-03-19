США подготовятся к военному решению проблемы КНДР, если дипломатический подход провалится

ТОКИО, 19 марта. /ТАСС/. США планируют начать подготовку к возможному военному решению проблемы КНДР, который может потребоваться в том случае, если дипломатический подход не даст необходимых результатов. Об этом в понедельник на встрече с министром обороны Японии Ицунори Онодэрой заявил командующий Тихоокеанскими силами морской пехоты США Дэвид Бергер.

"Если дипломатический подход не удастся, появится вероятность того, что будет необходимо прибегнуть к какому-то военному решению [проблемы]. Мы должны постоянно быть готовы к мгновенным действиям", - приводит его слова японское общественное телевидение NHK. В то же время он подчеркнул, что на КНДР необходимо "продолжить оказывать дипломатическое давление".

Глава японского оборонного ведомства в свою очередь выразил уверенность, что давление на Пхеньян необходимо продолжить для того, чтобы предстоящая встреча на высшем уровне между президентом США Дональдом Трампом и лидером КНДР Ким Чен Ыном "имела смысл". "Для того, чтобы максимально повысить давление, необходимо, чтобы американско-южнокорейские учения проходили по плану", - добавил он.

8 марта начальник Управления национальной безопасности при президенте Южной Кореи, выступая перед журналистами в Вашингтоне, заявил, что президент США Дональд Трамп готов провести встречу с Ким Чен Ыном до мая 2018 года. Пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс сообщила, что Трамп примет приглашение встретиться с лидером КНДР "в том месте и в те сроки, которые еще предстоит определить". Однако 9 марта она проинформировала о том, что встреча Трампа и Ким Чен Ына не состоится до тех пор, пока Пхеньян не предпримет конкретные действия для свертывания своих ядерных разработок.