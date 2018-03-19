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Глава МИД ФРГ: РФ остается сложным партнером, но с ней нужно работать

Международная панорама
19 марта, 10:53 дата обновления: 19 марта, 11:19 UTC+3

Хайко Маас отметил, что помощь России понадобится для решения больших международных конфликтов

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Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас

© EPA-EFE/YOAN VALAT

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Россия остается сложным партнером, однако решение международных проблем невозможно без диалога с Москвой. Такую точку зрения высказал в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе, комментируя президентские выборы в РФ.

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"Россия остается сложным партнером, но ее помощь понадобится для решения больших международных конфликтов. Хотим оставаться в диалоге, ожидаем от России конструктивного вклада", - сказал он.

Отвечая на вопрос, будут ли на предстоящей встрече готовиться какие-либо санкции в отношении РФ из-за инцидента в Солсбери, он сказал, что пока речь идет лишь об обмене информацией. "Нужно четко дать понять, что мы не приемлем этого, - отметил глава германской дипломатии. - Нужно показать, что все страны ЕС на стороне Великобритании. Речь будет идти об этом".

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