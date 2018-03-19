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Могерини: ЕС объявит "о полной солидарности" с Великобританией по инциденту в Солсбери

Международная панорама
19 марта, 11:06 дата обновления: 19 марта, 12:39 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

При этом верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности не прокомментировала возможность введения новых санкций в отношении РФ

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БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Главы МИД ЕС на встрече в Брюсселе в понедельник объявят "о полной солидарности" с Великобританией по инциденту в Солсбери. Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини по прибытии на заседание Совета ЕС.

"Встреча начнется с отчета Бориса Джонсона об инциденте в Солсбери. ЕС подтвердит полную солидарность с Великобританией, заявит о своей глубокой озабоченности. Я всегда ожидаю единства стран ЕС", - сказала Могерини, не ответив на вопросы о возможности новых санкций в отношении РФ.

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Глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан по прибытии на заседание Совета ЕС также выразил надежду на "тотальное единство всех европейцев и солидарность с Великобританией" по этому делу.

"Мы разделяем выводы, сделанные британцами относительно того, что нет других правдоподобных объяснений [случившегося], кроме ответственности России, так что нужна эта солидарность по отношению к Великобритании", - добавил он.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Джонсон, Борис Ле Дриан, Жан-Ив Могерини, Федерика Скрипаль, Сергей Викторович
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