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Отраслевой союз ФРГ призвал к пошаговому снятию санкций с РФ при прогрессе в "Минске-2"

Международная панорама
19 марта, 11:23 UTC+3 БЕРЛИН БЕРЛИН 19, марта. /ТАСС

В Восточном комитете немецкой экономики также указали на сложную политическую обстановку из-за событий в Великобритании

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БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступает за пошаговую отмену антироссийских санкций при наличии прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил в эфире телеканала n-tv исполнительный директор этого объединения Михаэль Хармс.

"Обстановка сейчас стала сложнее, это связано в том числе с событиями политического характера в Великобритании, - сказал он. - Больших надежд у нас нет, но наша позиция остается прежней - при постепенном прогрессе в реализации "Минска-2" требуется и постепенное снятие санкций".

От России после президентских выборов ВКНЭ ждет реализации реформ в экономической сфере, которые облегчат ведение бизнеса. В их числе Хармс перечислил "решительную борьбу с коррупцией".

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