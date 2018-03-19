Отраслевой союз ФРГ призвал к пошаговому снятию санкций с РФ при прогрессе в "Минске-2"

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Восточный комитет немецкой экономики (ВКНЭ) выступает за пошаговую отмену антироссийских санкций при наличии прогресса в реализации минских соглашений. Об этом заявил в эфире телеканала n-tv исполнительный директор этого объединения Михаэль Хармс.

"Обстановка сейчас стала сложнее, это связано в том числе с событиями политического характера в Великобритании, - сказал он. - Больших надежд у нас нет, но наша позиция остается прежней - при постепенном прогрессе в реализации "Минска-2" требуется и постепенное снятие санкций".

От России после президентских выборов ВКНЭ ждет реализации реформ в экономической сфере, которые облегчат ведение бизнеса. В их числе Хармс перечислил "решительную борьбу с коррупцией".