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Китай готовится к визиту Путина в 2018 году

Международная панорама
19 марта, 11:37 UTC+3 ПЕКИН ПЕКИН 19, марта. /ТАСС

В Пекине заявили о планах продолжить тесный диалог с Москвой по этому вопросу

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ПЕКИН, 19 марта. /ТАСС/. Китайские власти ведут подготовку к визиту президента РФ Владимира Путина в Китай, намеченному на 2018 год. Об этом сообщила в понедельник на регулярном брифинге официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.

"Путин в текущем году посетит нашу страну в соответствии с планом ежегодного регулярного обмена визитами между лидерами России и Китая. Мы продолжим поддерживать тесный диалог с российской стороной по этому вопросу через дипломатические каналы", - отметила она.

Хуа Чуньин напомнила, что российский лидер, как и председатель КНР Си Цзиньпин, внес большой вклад в развитие отношений между двумя государствами. "Китайско-российское всеобъемлющее стратегическое партнерство продолжит развиваться в соответствии с новыми возможностями и будет способствовать нашему совместному процветанию", - резюмировала дипломат.

Ожидается, что президент России посетит КНР в июне для участия в саммите Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), который пройдет в городе Циндао (восточная провинция Шаньдун).

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