Маас: ЕС поддерживает Украину, но требует реализации реформ

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз настаивает на том, чтобы Украина реализовывала реформы. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

"Мы поддерживаем украинское правительство, но требуем от него продолжения процесса реформ", - сказал он.

В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.