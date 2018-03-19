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Маас: ЕС поддерживает Украину, но требует реализации реформ

Международная панорама
19 марта, 11:42 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране

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БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Европейский союз настаивает на том, чтобы Украина реализовывала реформы. Об этом заявил в понедельник глава МИД ФРГ Хайко Маас перед началом встречи глав внешнеполитических ведомств 28 стран-членов Евросоюза в Брюсселе.

"Мы поддерживаем украинское правительство, но требуем от него продолжения процесса реформ", - сказал он.

В частности, ЕС требует от Украины больших усилий в борьбе с коррупцией, укреплении доверия граждан и поддержке экономического восстановления и создания рабочих мест в стране.

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