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Польша рассматривает разные варианты санкций против РФ, включая высылку дипломатов

Международная панорама
19 марта, 11:51 UTC+3 ВАРШАВА ВАРШАВА 19, марта. /ТАСС

Глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик сообщил, что ведутся консультации на дипломатическом и политическом уровне по вопросу реакции ЕС и НАТО на случившееся в Солсбери

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ВАРШАВА, 19 марта. /ТАСС/. Польша активно участвует в консультациях на разных уровнях, посвященных введению санкций против России из-за инцидента с бывшим полковником ГРУ Сергеем Скрипалем и рассматривает разные возможности, включая высылку дипломатов. Об этом заявил в понедельник в утреннем эфире радио ZET глава канцелярии правительства республики Михал Дворчик.

По его словам, "сейчас ведутся интенсивные консультации на дипломатическом и политическом уровне" по вопросу реакции ЕС и НАТО на случившееся в Солсбери. "Мы знаем, что Великобритания выслала российских дипломатов, поэтому санкции такого типа могут приниматься во внимание. Мы говорим также и о экономических санкциях, о ряде других инициатив", - указал Дворчик, подчеркнув, что он говорит "не о позиции Польши, а о том, что британцы обсуждают со своими партнерами". Как отметил представитель польского правительства, на текущей неделе будет принято решение об общей реакции как минимум части стран ЕС и НАТО.

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Отвечая на вопрос о возможности поддержки Польшей бойкота чемпионата мира по футболу в России и лишения РФ права проведения этих соревнований, Дворчик ответил, что это решение было бы "более чувствительным". "Конечно, это могло бы быть лучше замечено россиянами, чем очередные экономические санкции", - добавил он.

Ранее польское издание "Дзенник газета правна" опубликовала статью о том, что Польша может поддержать введение санкций против России в знак солидарности с Лондоном и выслать из республики российских дипломатов. Как подчеркнуло издание, правительство страны хотело бы, чтобы его действия были частью широкой реакции ЕС и НАТО.

Скрипаль, осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекращает деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
ЧМ-2018 по футболу Дело Сергея Скрипаля
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