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Генсек ШОС назвал выборы президента в РФ прозрачными и демократичными

Международная панорама
19 марта, 11:58 UTC+3

Наблюдатели от организации не получили ни одной серьезной жалобы за день голосования 18 марта

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ были прозрачными, демократичными и соответствовали международным нормам. Об этом заявил в понедельник генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества (ШОС), глава миссии наблюдателей от организации Рашид Алимов на пресс-конференции в ТАСС.

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"Выборы президента РФ соответствовали требованиям избирательного законодательства и принятым международным обязательствам, - сказал он. - Прошедшие выборы, на наш взгляд, были прозрачными, достоверными, демократичными и, безусловно, стали еще одним очень важным шагом на пути дальнейшего развития демократических процессов в Российской Федерации".

Алимов добавил, что наблюдатели от миссии ШОС не получили ни одной жалобы на 782 избирательных участках своей работы. 

"В день голосования в наш адрес, начиная от Владивостока до Санкт-Петербурга, на всех 782 участках не поступило ни одной жалобы", - сказал он.

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