Глава минобороны ФРГ скептически отнеслась к мнению Климкина о санкциях против Шредера

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Министр обороны ФРГ Урсула фон дер Ляйен выразила скептицизм и осторожность относительно мнения министра иностранных дел Украины Павла Климкина, который счел необходимым обсудить санкции против бывшего канцлера Герхарда Шредера. С соответствующим заявлением глава ведомства выступила в понедельник в прямом эфире из студии немецкого таблоида Bild.

Ведущие попросили главу ведомства продолжить фразу "Санкции против Герхарда Шредера были бы <...>". Фон дер Ляйен ответила, что это нужно "обдумывать с большой осторожностью и после соответствующей проверки".

Ранее Климкин в интервью Bild утверждал, что санкции Запада должны касаться в том числе "тех, кто продвигает за границей проекты" Москвы. В их числе он назвал Шредера.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998 - 2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, занимает пост председателя совета директоров компании "Роснефть" и председателя комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.