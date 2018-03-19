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Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность выборов президента РФ

Международная панорама
19 марта, 12:10 UTC+3

Голосование полностью соответствовало требованиям избирательного законодательства, заявил Виктор Гуминский

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Миссия наблюдателей от СНГ признает легитимность, открытость и конкурентность выборов президента Российской Федерации, которые прошли 18 марта. Об этом заявил в понедельник глава миссии наблюдателей от СНГ Виктор Гуминский в информационном центре ЦИК России.

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"Состоявшиеся 18 марта 2018 года выборы президента РФ проведены в соответствии с действующим в государстве избирательным законодательством, - отметил Гуминский. - Признаем прошедшие выборы легитимными, свободными, открытыми и конкурентными".

Гуминский также заявил, что нарушения на выборах не оказали влияния на ход голосования.

"Зафиксированные отдельные нарушения не носили системного и массового характера и не оказали влияния на итоги выборов, - сказал он. - Нарушения были незначительными, заострять внимание на них нет необходимости".

Наблюдатели отметили и работу ЦИК.

"ЦИК работала открыто и прозрачно. Мы отмечаем, что организаторы приняли меры для полноценного мониторинга выборов, - подчеркнул глава миссии от СНГ. - Работа ЦИК просто впечатляет".

"Наблюдатели от СНГ вели мониторинг подготовки и проведения выборов с 19 февраля. Всего было 320 наблюдателей из стран Содружества, кроме России и Украины", - отметил Гуминский.

"Мы считаем, что выборы являются внутренним делом государства, - сказал он. - Миссия дает оценку на основании собственного наблюдения, сведений, полученных в процессе долгосрочного и краткосрочного наблюдения. Через десять дней будет опубликовано заявление миссии".

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