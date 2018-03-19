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ЕС осудил инцидент в Солсбери и призвал РФ ответить на вопросы следствия

Международная панорама
19 марта, 12:58 дата обновления: 19 марта, 13:27 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

При этом главы МИД Евросоюза не упомянули о возможных санкциях в отношении Москвы

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БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Главы МИД ЕС осудили инцидент в Солсбери и призвали Россию ответить на вопросы британского следствия. Об говорится в заявлении Совета ЕС, опубликованном в понедельник.

Министры не упомянули ни о каких санкциях в отношении РФ и ушли от прямого и официального возложения вины на Россию, на чем настаивал Лондон.

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"Евросоюз призывает Россию срочно ответить на вопросы, поднятые Великобританией и международным сообществом и предоставить полную информацию о своей программе "Новичок", - следует из заявления. - ЕС выражает полную солидарность с Великобританией и поддержку ее усилиям осудить ответственных за это преступление".

Вместе с тем министры предпочли несколько дистанцироваться от предложенной Лондоном формулировки, что Россия с высокой долей вероятности несет ответственность за инцидент в Солсбери. Они поправили ее следующим образом: "Евросоюз чрезвычайно серьезно воспринял заявление правительства Соединенного Королевства, что Российская Федерация с высокой вероятностью несет ответственность [за этот инцидент]".

В ЕС также заявили о потрясении первым за 70 лет применением нервно-паралитического вещества военного назначения, "того вида, который разрабатывался в России". "Применение химического оружия кем бы то ни было при любых обстоятельствах абсолютно неприемлемо и представляет угрозу безопасности для всех. Любое подобное действие - это явное нарушение конвенции о запрещении химического оружия, нарушение международного права и подрыв международного миропорядка. ЕС приветствует обязательство Великобритании тесно работать с Организацией по запрещению химического оружия (ОЗХО), для поддержки расследования этого нападения", - также говорится в заявлении Совета ЕС.

Экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия отвергает любую свою причастность к инциденту.

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович
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Дело Сергея Скрипаля
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