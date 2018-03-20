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Чего ожидать от двухнедельного визита саудовского кронпринца в США

Международная панорама
20 марта, 17:40 UTC+3

Американское турне Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда пришлось на 75-летие дипотношений между Эр-Риядом и Вашингтоном

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Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд

© AP Photo/Alastair Grant

Разделавшись с коррупционными элементами у себя на родине и заработав репутацию реформатора, Мухаммед бен Сальман Аль Сауд отправился в длительное путешествие на Запад. Это первый визит в качестве наследного принца, которым он стал в июне прошлого года. Встреча с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй позади, на очереди — рандеву с президентом США Дональдом Трампом.

Стратегическое партнерство

Как утверждает американский мозговой центр Brookings, основатель королевского рода Саудовской Аравии Абдель Азиз Аль Сауд выбрал США в качестве партнера номер один по разработке нефтяных месторождений в стране, боясь превращения королевства в очередное "имперское владение" европейских стран. Благодаря дипломатическим усилиям Вашингтона в 1946 году в королевстве открылась первая в регионе американская военная база.

По данным SIPRI за 2011−2015 годы, Саудовская Аравия — крупнейший потребитель американского ВПК. А в мае прошлого года отправившийся в Эр-Рияд Дональд Трамп подписал крупнейший в истории США оборонный контракт на сумму свыше $109 млрд и меморандум о намерении поставить королевству вооружений на сумму $350 млрд в течение десяти лет.

По окончании визита стороны также договорились о переходе к "новому периоду в стратегическом партнерстве", значительно ослабевшем при экс-президенте США Бараке Обаме.

Российский фактор

Как заявил 19 марта глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр, за две недели наследный принц посетит семь американских городов. Самая важная встреча — с президентом Трампом — приходится на первый день визита.

Помимо уже заявленных тем для переговоров — "обсуждение путей укрепления связей между США и Саудовской Аравией, а также реализации общих приоритетных задач в области экономики и обеспечения безопасности" — 19 марта появилась еще одна. В Белом доме обсудят то, как Россия "использует ситуацию" на Ближнем Востоке в своих интересах.

При этом подобных заявлений саудовской стороны озвучено не было.

Еще в начале марта заместитель председателя Консультативного совета Саудовской Аравии Яхья ас-Самаан на встрече с первым заместителем председателя Государственной думы Иваном Мельниковым заявил, что Эр-Рияд намерен сотрудничать с Москвой в урегулировании региональных кризисов. А в октябре прошлого года Москву с визитом посетил отец Мухаммеда бен Сальмана Аль Сауда — король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд.

Иранская "угроза"

Между тем Иран — "враг номер один" на Ближнем Востоке как для США, так и для Саудовской Аравии. И Тегеран без внимания в ходе визита кронпринца не останется.

Администрация Дональда Трампа занимает исключительно жесткую позицию по Ирану, а выбранный президентом на замену Рексу Тиллерсону госсекретарь Майкл Помпео и вовсе называл Исламскую Республику "крупнейшим государственным спонсором терроризма, укрепляющим позиции на Ближнем Востоке".

Наследный принц Саудовской Аравии пошел еще дальше. В интервью американскому телеканалу CBS Мухаммед бен Сальман сравнил духовного лидера Ирана аятоллу Али Хаменеи с Адольфом Гитлером и даже пообещал, что Эр-Рияд начнет разработку ядерного оружия, если таковое появится у Тегерана.

Отношения с Израилем

Еще одна страна, разделяющая взгляды Вашингтона и Эр-Рияда на роль Ирана на Ближнем Востоке, — Израиль. Несмотря на это, на официальном уровне саудовско-израильских отношений не существует. Когда Трамп признал Иерусалим столицей Израиля под влиянием своего окружения, из Саудовской Аравии последовала негативная реакция.

"Мы еще раз выражаем свое осуждение и глубокое сожаление в связи с решением США по Иерусалиму", — заявил король Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд в декабре прошлого года.

При этом, как сообщил иранский телеканал Press TV, в марте Саудовская Аравия и Израиль провели секретные переговоры при посредничестве Египта. Возможно, что Вашингтон станет еще одним посредником на пути к установлению саудовско-израильских отношений.

Инвестиции и имидж

Бессменная тема на повестке практически любых переговоров Саудовской Аравии с другими странами — взаимные инвестиции. Чаще — инвестиции со стороны королевства. Но не в случае с США.

"Пока наследный принц будет находиться в Вашингтоне, мы выступим за [заключение] коммерческие сделки с американскими компаниями на сумму в $35 млрд, которые обеспечили бы 120 тыс. рабочих мест в США", — рассказал журналистам представитель вашингтонской администрации на брифинге 20 марта.

Накануне визита кронпринца стало известно, что Суверенный фонд Саудовской Аравии планирует приобрести за $400 млн около 10% акций крупнейшего в мире агентства по найму представителей шоу-бизнеса Endeavor.

Агентство Bloomberg также сообщало, что наследный принц встретится с руководством таких компаний, как Apple и Google, в попытке привлечь инвестиции в королевство из США. Перед IT-гигантами предстанет молодой кронпринц-реформатор и создатель стратегии "Видение-2030", нацеленной на диверсификацию экономики и снижение ее зависимости от добычи сырья.

А как считает руководитель Центра изучения Ближнего Востока Денверского университета Надер Хашеми, главная цель визита — преподнести себя как "глоток свежего воздуха, реформатора и освободителя женщин", чтобы заручиться одобрением и симпатиями со стороны американского общества.

Александр Мосесов

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Персоны
Трамп, Дональд Сауд, Мухаммед бен Сальман, Аль
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США Саудовская Аравия
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