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Reuters: инспекторы ОЗХО приступили к работе на месте инцидента в Солсбери

Международная панорама
19 марта, 13:19 дата обновления: 19 марта, 13:48 UTC+3

Ранее британский МИД информировал о том, что образцы вещества будут переданы в международные лаборатории "с высокой репутацией"

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ГААГА, 19 марта. /ТАСС/. Технические эксперты Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) приступили к взятию образцов отравляющего вещества в Солсбери, где жил экс-полковник ГРУ Сергей Скрипаль, осужденный в РФ за шпионаж в пользу Великобритании, и где он подвергся в месте с дочерью Юлией воздействию нервно-паралитического агента. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на собственный источник.

"Инспекторы прибыли в Великобританию, чтобы начать расследование, - отметило агентство со ссылкой на дипломатический источник. - Великобритания попросила базирующуюся в Гааге организацию провести независимое исследование образцов в своих лабораториях".

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О том, что эксперты ОЗХО прибывают в понедельник в Великобританию, чтобы взять образцы отравляющего вещества "Новичок", в понедельник сообщил глава МИД Великобритании Борис Джонсон по прибытии на заседание Совета ЕС на уровне глав внешнеполитических ведомств. Ранее британский МИД информировал о том, что образцы будут переданы в международные лаборатории "с высокой репутацией", которые будут отобраны ОЗХО для тестирования. Подготовка результатов займет как минимум две недели.

Экс-полковник ГРУ 66-летний Сергей Скрипаль, ранее осужденный в России за шпионаж в пользу Великобритании, и его 33-летняя дочь Юлия подверглись 4 марта воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Оба сейчас находятся в больнице в критическом состоянии.

Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили. Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила о высылке 23 российских дипломатов и о приостановке двусторонних контактов на высоком уровне. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия в ответ объявила персона нон-грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ.

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Персоны
Мэй, Тереза Джонсон, Борис Скрипаль, Сергей Викторович
Темы
Дело Сергея Скрипаля
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