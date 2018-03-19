Президент ФРГ поздравил Путина с победой на выборах

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Как сообщила в понедельник пресс-служба немецкого президента, в Берлине надеются на диалог ради преодоления разногласий в Европе.

"Я поздравляю с переизбранием вас и граждан Российской Федерации", - говорится в тексте обращения. Кроме того, Штайнмайер выразил надежду, "что [Москве и Берлину] удастся противодействовать отчуждению" как в Европе, "так и в отношениях между жителями России и Германии". "Нам следует для этого продолжать диалог в доверительных рамках", - заявил он.

"Двусторонние отношения наших стран традиционно тесные, опираются на прочное основание. Тесное сотрудничество между Россией и ФРГ мы всегда после окончания холодной войны понимали как важную опору для общих европейских усилий по установлению и укреплению долгосрочного совместного миропорядка на нашем континенте", - цитирует Штайнмайера пресс-служба.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.