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Президент ФРГ поздравил Путина с победой на выборах

Международная панорама
19 марта, 13:21 дата обновления: 19 марта, 13:59 UTC+3

Франк-Вальтер Штайнмайер выразил надежду на продолжение диалога с Россией в доверительных рамках

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Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

Президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер

© EPA-EFE/ARMANDO BABANI

БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Президент ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер поздравил Владимира Путина с победой на выборах главы государства. Как сообщила в понедельник пресс-служба немецкого президента, в Берлине надеются на диалог ради преодоления разногласий в Европе.

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"Я поздравляю с переизбранием вас и граждан Российской Федерации", - говорится в тексте обращения. Кроме того, Штайнмайер выразил надежду, "что [Москве и Берлину] удастся противодействовать отчуждению" как в Европе, "так и в отношениях между жителями России и Германии". "Нам следует для этого продолжать диалог в доверительных рамках", - заявил он.

"Двусторонние отношения наших стран традиционно тесные, опираются на прочное основание. Тесное сотрудничество между Россией и ФРГ мы всегда после окончания холодной войны понимали как важную опору для общих европейских усилий по установлению и укреплению долгосрочного совместного миропорядка на нашем континенте", - цитирует Штайнмайера пресс-служба.

Действующий президент России Владимир Путин побеждает на выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Соответствующие данные обнародовал в понедельник ЦИК РФ.

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