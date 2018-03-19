Президент Ирана поздравил Путина с победой на выборах

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Ирана Хасан Роухани поздравил в понедельник Владимира Путина с победой на выборах президента России. Соответствующее сообщение размещено на сайте канцелярии президента Исламской Республики.

"Выражая мои самые искренние поздравления по этому случаю, я уверен, что во время нового срока пребывания вашего превосходительства на посту президента отношения между двумя странами будут развиваться", - говорится в сообщении.

"Настоящим я выражаю свое удовлетворение в связи с прогрессом в отношениях двух стран в последние годы и заявляю о готовности Исламской Республики Иран максимально активно содействовать укреплению двустороннего, регионального и международного сотрудничества с Российской Федерацией", - говорится в сообщении.

Роухани также пожелал здоровья и успеха Путину, счастья и процветания российскому народу.

По предварительным данным ЦИК, действующий президент России Владимир Путин побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий.