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В Бундестаге признали необходимость контактов с руководством РФ, несмотря на разногласия

Международная панорама
19 марта, 13:46 дата обновления: 19 марта, 13:57 UTC+3

Пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт подчеркнул, что Берлин иногда очень жестко критикует политику Москвы

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БЕРЛИН, 19 марта. /ТАСС/. Германия признает необходимость контактов с РФ, несмотря на разногласия и критику политики Москвы. Об этом заявил в понедельник в Берлине пресс-секретарь германского правительства Штеффен Зайберт, комментируя итоги выборов президента России.

"У нас есть разногласия с Россией, мы критикуем ее политику, по некоторым моментам очень жестко", - сказал он. "Но контакт с российским руководством, нить диалога, которая не прерывается - всегда очень важны", - добавил он.

Представитель правительства ФРГ отметил, что "уже скоро" канцлер Ангела Меркель направит поздравительную телеграмму Владимиру Путину в связи с переизбранием.

Он отказался оценивать соответствие хода голосования международным стандартам, предложив дождаться оценки ОБСЕ. Но при этом, по его словам, Берлин "принял к сведению нарушения", которые имели место накануне.

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