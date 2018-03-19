"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ

Победа действующего президента РФ Владимира Путина на выборах стала одной из главных тем в мировых СМИ. ТАСС подготовил подборку самых главных комментариев зарубежных журналистов.

США

The Washington Post: "Благодаря своей безоговорочной победе Путин обеспечил то избирательное шоу, которое хотел. Ждите роста напряженности с Западом, пока он теперь решает, что делать дальше. На протяжении нескольких недель, предшествовавших переизбранию Путина на новый шестилетний срок пребывания у власти, он едва вел агитационную кампанию и почти не выдвигал конкретных планов проведения крупных внутренних реформ. Тем не менее он поразил россиян демонстрацией новых фантастических вооружений, а государственное телевидение активизировало освещение угроз, якобы исходящих от Соединенных Штатов и их союзников. Единый сигнал заключался в следующем: на Россию совершается нападение, и ей для того, чтобы выжить, требуется сильный лидер.

При формировании в предстоящие месяцы нового правительства президенту придется управлять вступающими в противоречие друг с другом интересами правящей элиты, стремящейся укрепить влияние в эпоху после правления Путина, которая когда-то настанет. В результате, как заявляют многие аналитики, Путин будет заинтересован в обострении конфликта с Западом, поскольку в российской верхушке продолжается борьба за определение внутриполитического курса страны".

National Public Radio (NPR): "Факт заключается в том, что Путин пользуется популярностью у себя в стране. Мы все много слышим, что Путин контролирует государственные СМИ и запретил своему самому заметному политическому оппоненту Алексею Навальному принимать участие в выборах. Однако в конечном счете людям нравится стабильность. Путин находится у власти 18 лет. И этим на данном этапе во многом объясняется его привлекательность. Он олицетворяет собой статус-кво... С Путиным ситуация стабильна. Другой заслуживающий упоминания момент заключается в том, что сторонники Путина говорят снова и снова, что он вселяет им чувство гордости. Это важно".

National Review: "Переизбрание Владимира Путина президентом России было столь же предсказуемым, как восход солнца. Но его крупнейшим преимуществом является не железная хватка, которой он держит внутриполитическую жизнь в России, а беспомощность и пассивность западных партнеров перед лицом его возмутительных действий... Реальное замораживание авуаров олигархов Путина послало бы сигнал о том, что Запад наконец серьезно настроен на обуздание неправильного поведения России".

Associated Press: "Владимир Путин с легкостью выиграл выборы, обеспечив себе четвертый срок и продлив еще на шесть лет пребывание в Кремле, будучи при этом человеком, который правит самой большой страной в мире с самого начала XXI века. Голосование было омрачено многочисленными сообщениями о вбросах избирательных бюллетеней и принуждении к голосованию, однако жалобы, скорее всего, едва ли дискредитируют Путина.

Путин с легкостью выиграл выборы, обеспечив себе четвертый срок

Популярность российского лидера остается высокой, несмотря подавление инакомыслия и порицание со стороны Запада за все более агрессивную позицию России в международных вопросах и предполагаемое вмешательство в выборы в США в 2016 году. Главный вызов для Путина в ходе выборов заключался в том, чтобы обеспечить огромный отрыв от соперников для того, чтобы заявить о получении неоспоримого мандата".

The New York Times: "Путин, как ожидается, продолжит править практически без изменений в том, что касается намерения возродить Россию в качестве мировой державы, ограничив при этом внутренние экономические реформы".

The Wall Street Journal: "При Путине Кремль консолидировал контроль над СМИ и оттеснил на второй план политических оппонентов, включая оппозиционного активиста Алексея Навального, который в последние годы выводил на улицы десятки тысяч протестующих против коррупции в высших эшелонах власти. Навальному запретили участвовать в выборах из-за судимости по уголовному делу, которое он называет политически мотивированным. Он призывал своих сторонников бойкотировать выборы. В то же время рейтинг популярности Путина перед выборами превысил отметку в 80%. Этот рейтинг постепенно увеличивался по мере колоссального роста уровня жизни российского населения за последние 20 лет".

Bloomberg: "Владимир Путин легко одержал сокрушительную победу на российских президентских выборах, продлив свое 18-летнее правление в условиях продолжающегося конфликта с Западом. Результаты отражают рекордную поддержку Путина, практически не принимавшего участия в предвыборной кампании и не имевшего реальной конкуренции на выборах, которые даже некоторые из его соперников-кандидатов называли фарсом.

Результаты отражают рекордную поддержку Путина

Власти перед голосованием приложили значительные усилия для того, чтобы заставить граждан прийти на участки, предлагая им различные поощрения — от бесплатной еды до конкурсов с призами".

CNN: "В условиях отсутствия какой-либо значительной оппозиции и запрета участвовать в гонке его жесточайшему критику Алексею Навальному было ожидаемо, что Путин одержит победу, обеспечив себе четвертый срок в качестве президента. Результаты выборов продлят пребывание Путина у власти до 2024 года. Однако президент не подготовил преемника, что породило слухи о том, что он может попытаться найти способ оставаться у власти и дальше. Противники Путина критиковали выборы как нечестные, указывая на жесткий контроль СМИ со стороны Кремля, подавление оппозиции и ограничения, введенные для некоторых наблюдателей, которые желали убедиться в свободном волеизъявлении".

Канада

Globe and Mail: "Результат выборов ни у кого не вызывал сомнения. Переизбрание Путина означает продолжение разностороннего конфликта России с Западом в условиях, когда информационная война переплетается с реальными столкновениями на Украине и в Сирии, а обе стороны стремятся нанести экономике соперника максимальный урон с помощью санкций. Но там, где Запад видит агрессивного тирана, который нарушил международный порядок — огромный список обвинений, в частности, включает вмешательство в президентские выборы в США в 2016 году и использование нервно-паралитического газа на территории Великобритании, — россияне видят лидера, который навел порядок в стране и восстановил их чувство национальной гордости".

National Post: "Путин получил поддержку благодаря риторике об исключительности России, которая подвергается постоянным нападками извне. В следующие шесть лет на посту президента Путин, скорее всего, укрепит влияние России в мире. За несколько недель до выборов он объявил о создании нового ядерного оружия, способного обходить системы противоракетной обороны. Военная кампания в Сирии явно направлена на усиление российского влияния на Ближнем Востоке. Россия также готова участвовать в примирении Северной и Южной Кореи. На внутренней арене Путину предстоит выбрать своего преемника или разработать стратегию ухода от ограничения президентского срока, диверсифицировать экономику, которая все еще зависит от нефти и газа, улучшить медицинское и социальное обслуживание в регионах страны".

Бразилия

Folha de Sao Paulo: "Теоретически президентские выборы, на которых действующий глава государства борется с другими семью кандидатами и не существует ограничений на ведение избирательной кампании, являются признаком жизнеспособной демократии. Практически же речь идет о России, что ставит под сомнение такое предположение... Тот факт, что президент пользуется значительной поддержкой, не оспаривается. Его популярность превышает 80%, во многом за счет агрессивной риторики в адрес Запада, эффективной для возрождения патриотической гордости россиян. Кем бы ни были его соперники, он, вероятно, победил бы любого в первом туре.

На самом деле против избирательного процесса говорят личности других кандидатов. Среди них есть фигуры, близкие к президенту, — такие, которые, по мнению оппонентов правительства, участвуют в гонке только ради придания голосованию лоска легитимности. Сомнения возникают даже в отношении самой яркой претендентки на высший пост от оппозиции Ксении Собчак, единственной женщины-кандидата на этих выборах.

Кем бы ни были его соперники, он, вероятно, победил бы любого в первом туре

Вспоминается также, что имеющий наибольший потенциал противник Путина был весьма кстати лишен возможности баллотироваться. Адвокат и активист Алексей Навальный, который возглавил масштабные протесты в прошлом году, не может выставить свою кандидатуру из-за обвинительного приговора по делу о мошенничестве, вынесенного в отношении него по итогам процесса, который можно назвать как минимум туманным".

Куба

Granma: "Успех Путина кроется в том, что ему удалось достичь устойчивого развития России как в политическом, так и в экономическом и социальном плане, стать знаменосцем российской идеологии, восстанавливающим самые высокие национальные, моральные, религиозные, культурные, художественные и философские ценности, которые всегда составляли российскую цивилизацию, укрепить вооруженные силы этой страны для защиты суверенитета, богатства, свободы и независимости России".

Великобритания

The Financial Times: "Владимир Путин в воскресенье добился переизбрания в качестве президента России с огромным отрывом, причины которого Москва частично объяснила дипломатической бурей в отношениях с Великобританией по поводу отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля. Кремль поставил себе задачей добиться для Путина как минимум 70% голосов избирателей при явке не менее 70%. Доля голосов Путина, судя по всему, намного превосходит все полученные на предыдущих выборах за 18 лет, в течение которых он находится у власти, и, таким образом, означает триумф".

Для Владимира Путина и его команды это была хорошо проделанная работа

The Guardian: "Владимир Путин пришел к победе на воскресных президентских выборах, результат которых не вызывал сомнений. Его четвертый президентский срок продлится до 2024 года, что сделает его первым кремлевским лидером, который будет в течение двух десятилетий находиться у власти, со времен правления Иосифа Сталина. Пресс-секретарь избирательного штаба Путина заявил, что явка на выборах была высокой, уязвив Лондон предположением, что это может быть ответом избирателей на обвинения в осуществлении нападения в Солсбери".

The Daily Telegraph: "Владимир Путин завоевал четвертый президентский срок, получив на выборах более 70% голосов, что стало убедительным результатом избирательной кампании, представители которой были обеспокоены отсутствием интереса (к выборам) и бойкотом оппозиции".

The Independent: "Для Владимира Путина и его команды это была хорошо проделанная работа... К вечеру воскресенья президент одержал оглушительную победу на выборах".

Германия

DPA: "Владимир Путин прочно сидит в своем кресле — вот результат контролируемых выборов в России. Голосование в самой большой стране на планете было организовано властями не совсем как выборы, а скорее как референдум об одобрении (политики) Путина. Всеми разрешенными и некоторыми запрещенными методами, такими как, например, давление на работе, избирателей отправляли на участки для голосования. На протяжении всего дня власти распространяли восторженные заявления о том, что явка выше, чем на выборах 2012 года. В качестве политического сигнала были поданы первые итоги, согласно которым хозяин Кремля получил 72% голосов, — до сих пор это его лучший результат. Но даже если к итогам голосования, как кажется, кто-то приложил руку, не вызывает вопросов то, что Путин пользуется поддержкой российского населения.

Официально новый срок полномочий Путина заканчивается в 2024 году, ему будет 71 год. Согласно Конституции, затем он должен уйти. Таким образом, с переизбранием Путина возникает вопрос поиска преемника. Внутри элиты борьба за влияние будет нарастать, нельзя исключать сюрпризов. Как и его предшественник Борис Ельцин, Путин может уйти раньше срока или еще дольше остаться у власти, пойдя на внесение изменений в Конституцию".

Volksstimme: "Следует поискать сходство у старого-нового президента России и канцлера Германии. Ведь Владимир Путин мог спокойно вести свою предвыборную кампанию под известным девизом Ангелы Меркель "Вы меня знаете". В российском варианте: народ знает Путина как человека, который снова сделал великой униженную страну и вернул Крым, который держит на отдалении от России западное декадентство и смог умножить благосостояние. Путин воплощает в себе стабильность страны, которая сохраняется вот уже почти два десятилетия. Эта сильная позиция делает Россию для Европы важной — как в хорошем, так и плохом смысле".

Badische Neueste Nachrichten: "Для России итоги выборов означают еще шесть лет стагнации, связанных с отказом от серьезных реформ, и продолжение конфронтационной внешней политики. Чтобы симулировать изменения, Путин может чаще прибегать к кадровым перестановкам на средних этажах "вертикали власти". Тем самым, однако, его система будет все больше напоминать последние годы правления Ельцина".

Reutlinger General-Anzeiger: "Поскольку Путин во время своего долгого правления все больше и больше ориентировал страну на собственную личность, он обладает огромной властью. В то же время он осложнил себе и России начало упорядоченного поиска преемника. Западу следует внести свой вклад в то, чтобы постепенный переход власти удался".

Sueddeutsche Zeitung: "Уже начиная с понедельника в воздухе будет витать вопрос, который день ото дня будет возникать все чаще: "Кто придет после Путина?" Вопрос преемника сложен потому, что за 18 лет, которые Путин правит страной, государство и общество все больше ориентировались на него.

Даже президентские выборы в это воскресенье были для Путина больше ритуалом самоутверждения, чем настоящими выборами. Они могут быть репетицией референдума, когда народ попросит Путина остаться и одновременно одобрит изменение конституции. Почему нужно отказывать российскому президенту в том, что Всекитайское собрание народных представителей разрешило Си Цзиньпину, — править на протяжении всей жизни? Но есть важное различие: в то время как Китай готовится сменить США в роли самой мощной экономической державы на планете, Россия откатывается назад. Самое серьезное препятствие на пути роста — и в этом единодушны экономисты — это само государство. Кумовство, избыток регулирования и отсутствие правовых гарантий не позволяют освободиться от зависимости от нефти и газа".

Франция

BFM: "Предварительные данные о 75% голосов поддержки, полученной Путиным, свидетельствуют о его огромном успехе, достигнутом уже в первом туре президентских выборов. Российский президент был переизбран, продемонстрировав тем самым, что очень крепко держит власть в своих руках. Он достиг той цели, которую поставил перед собой, и этой победой он укрепил свои позиции. Со своей стороны, российский электорат, поддержав его кандидатуру, отблагодарил его за обеспечение стабильности в стране и за присоединение Крыма".

France Presse: "Победив на выборах с поистине триумфальным результатом, превысившим все ожидания, Владимир Путин получил возможность остаться хозяином Кремля. Теперь при завершении срока своего нового мандата в 2024 году он войдет в клуб политиков, находившихся у власти в течение четверти века. Тем не менее ему будет еще далеко до рекордов Фиделя Кастро, Ким Ир Сена и Муаммара Каддафи.

Российский электорат отблагодарил Путина за обеспечение стабильности и присоединение Крыма

После 18 лет пребывания у власти Владимир Путин со всем необходимым для этого авторитетом воплощает собой амбиции великой России, страны с ее вновь обретенной мощью. Однако это происходит в ущерб правам человека и в обстановке беспрецедентной напряженности в отношениях с Западом".

LCI: "Чем объяснить столь большую популярность (Путина)? Как считает Жюльен Носетти, сотрудник Центра изучения России Французского института международных отношений, "это подлинная поддержка со стороны населения", и источники ее — в результатах первых двух сроков президентских полномочий Путина. "Он смог обеспечить стабильность россиянам, которые в этом очень нуждались после периода 90-х годов, хаотических и отмеченных весьма сложным переходом в рыночной экономике", — говорит эксперт. Причем Путин обеспечил России не только стабильность, но и авторитет в мире, подчеркивает Носетти. Если Владимир Путин смог консолидировать свою власть и укрепить свою популярность, то достигнуто это было благодаря устранению конкуренции в любой форме... Он правит страной железной рукой".

Le Point: "Россияне на основе широкой поддержки переизбрали Владимира Путина на шестилетний срок пребывания в Кремле, что стало неопровержимым подтверждением его статуса сильного лидера, однако произошло это в период резкого усиления напряженности в отношениях России с Западом. Лондон уже выступил с обвинением в адрес Путина, заявив, что именно он приказал отравить на территории Великобритании бывшего двойного агента. Путина постоянно подвергают критике в ООН за его поддержку сирийского лидера Башара Асада".

Le Parisien: "Человек, которого в это воскресенье уже в первом туре переизбрали на пост президента России, вызывает обеспокоенность у Запада как никогда ранее. Находясь у власти уже 18 лет, он создал вокруг себя вакуум — оппозиция была устранена, уничтожена, разбита, во всяком случае он сам так полагает.

Да, страной руководят железной рукой, но ею действительно руководят

Вне своих границ бывшая царская империя, ставшая затем советской империей, обрела свое величие. Всего за несколько лет Путин преградил путь экспансии НАТО... И россияне благодарны этому автократу за то, что он восстановил былое величие России, сильно поблекшее ранее в результате действий Горбачева и Ельцина. Да, страной руководят железной рукой, но ею действительно руководят — и это приветствует большая часть населения".

Италия

Corriere Della Sera: "Владимир Путин переизбран с более чем 76,5% голосов на пост президента России еще на шесть лет, до 2024 года. Он победил с огромным отрывом от соперников, что стало безоговорочным подтверждением законности его долгого правления. Власти использовали все имеющие в распоряжении инструменты, чтобы убедить людей прийти на участки. Но поддержка, которой пользуется Путин в стране, реальная и безусловная. Предвыборные заявления о том, что Россия якобы окружена врагами, получили дополнительное подтверждение после столкновения с Великобританией по поводу отравления экс-шпиона и его дочери".

La Stampa: "Миссия выполнена. Хозяин Кремля обеспечил себе четвертый президентский мандат. Несмотря на сообщения о нарушениях — бюллетени в урнах еще до открытая участков, давление на госслужащих и полные автобусы, организованно привозившие избирателей на голосование, — по сравнению с тем, что было шесть лет назад, Путин пользуется рекордной популярностью. Кремль выгодно использовал присоединение Крыма и напряженность в отношениях с Западом, чтобы сформировать общественное мнение о том, что президент является отцом нации".

La Repubblica: "Вот он — вечный, нержавеющий Путин, единственный сильный лидер, способный защитить Россию от нападок Запада.

Лондон обвиняет его в отравлении экс-агента, ООН осуждает за поддержку Асада в Сирии, США вводят новые санкции за предполагаемое российское вмешательство в выборы, на которых победил Трамп. Если не будет сюрпризов, согласно Конституции, этот президентский мандат Путина должен быть последним. Сейчас может быть предпринят последний шаг: или освободиться от конституционных ограничений президентства, которые не позволяют баллотироваться снова в 2024 году, или найти себе другое измерение и определить преемника".

Испания

ABC: "На выборах была зафиксирована высокая явка, выше, чем шесть лет назад. Ключевой оппозиционер — Алексей Навальный, исключенный из числа кандидатов за наличие судимости, — призвал к бойкоту, и российские власти прилагали огромные усилия, чтобы обеспечить большое число участников голосования. Фактически на избирательных участках разыгрывались билеты на концерты, по низким ценам продавались продукты питания, а на некоторых даже предлагались развлекательные аттракционы. В первых обвинениях в нарушениях, представленных группой наблюдателей, присланных Навальным, говорится о людях, которые голосовали дважды. Также считается подозрительным, что в некоторых населенных пунктах на полуострове Камчатка на российском Дальнем Востоке явка составляла 100%".

Бельгия

Le Soir: "У Европы есть проблема с Владимиром Путиным... Холодная война ХХI века разворачивается у наших дверей. И она может воспламениться от малейшей искры. Мрачный эпизод с отравлением экс-шпиона еще больше может усилить напряженность. И дополнительно изолировать Путина. Что делать? Представляется разумным собирать танки в восточных странах НАТО и поддерживать санкции, чтобы продемонстрировать президенту, избранному в это воскресенье, что есть границы, которые нельзя пересекать".

Чехия

Pravo: "Все же лучше, когда Россией правит сильный Путин, а не когда в этой ядерной державе наступает хаос, как это было в 90-х годах.

В последнем случае российская угроза ослабла бы, но возник бы вопрос, кто в стране взял бы власть и что бы он делал? Такую ситуацию могли бы использовать не только олигархи, которые вновь разделили бы страну на части. Ее могли бы использовать кавказские радикалы. Сложно представить худший сценарий, чем вовлеченная в хаос и переживающая экономический коллапс, но перевооруженная ядерная Россия, из которой бегут сотни тысяч жителей и где действуют террористы".

Финляндия

Ilta-Sanomat: "Если бы Великобритания придержала свои обвинения в отношении России на время выборов, результат Путина мог бы быть слабее. Российский народ сплотился перед лицом внешнего давления. Российский народ показал, что на него нельзя давить извне. Российский народ выстроился в поддержку Владимира Путина. Такие объяснения можно было в воскресенье вечером услышать по российским государственным телеканалам, когда они говорили о победе Путина с превысившим прогнозы результатом".

Helsingin Sanomat: "В действительности Путин решил судьбу этих выборов в феврале 2014 года, когда сказал своему ближайшему окружению: "Не пришло ли время вернуть Крым на родину". Перенос выборов на тот день, когда отмечалась годовщина присоединения этого региона, - очень подходящий шаг. Согласно опросам, большая часть патриотического экстаза четырехлетней давности уже давно выветрилась из головы граждан. Но большинство еще поддерживает руководителя-героя. Частое обоснование этого: "А кто же еще?"

Норвегия

Dagbladet: "Широкая поддержка российских граждан показывает, что Путин выбрал правильный для нации тон, проводя линию социального консерватизма и культивируя в России патриотизм. Владимир Путин умеет общаться с народом так, как это мало кто может делать из лидеров западных демократий".

Aftenposten: "Нет причин ожидать серьезных перемен в российской внешней политике или улучшения отношений с Западом.

Путин умеет общаться с народом так, как это мало кто может делать

Путин недвусмысленно дал понять, что требует отношения к России, как к сверхдержаве, находящейся на равных с США. Идея о том, что Россия является защитницей консервативной христианской цивилизации, были основными темами последнего времени".

Швеция

Svenska Dagbladet: "Владимир Путин начинает новый шестилетний срок в качестве президента России, несмотря на невиданно яростные нападки (западных лидеров) после атаки с использованием нервно-паралитического газа в Великобритании. Отношения с Западом могут ухудшиться еще больше, но новых военных конфликтов, скорее всего, не будет. При этом Россия продолжит укреплять свои вооруженные силы, прогнозируют эксперты по российской внешней политике".

Китай

China Daily: "Путин одержал решительную победу на выборах в воскресенье и был переизбран на пост президента на следующие шесть лет. Сомнений в том, что Путин победит на своих четвертых выборах, не было. На них ему противостояли семь малозначительных соперников, а его наиболее серьезный противник не был допущен до участия. Единственным настоящим вызовом для Путина стало получение максимального количества голосов, чтобы заявить о неоспоримости своего мандата. Наблюдатели и отдельные избиратели сообщили о большом количестве нарушений, включая вброс бюллетеней и принуждение к голосованию, но эти заявления вряд ли ослабят власть российского лидера, находящегося на своем посту наибольший срок со времен Сталина.

После того, как он стал главой государства в 1999 году после неожиданной отставки Бориса Ельцина, избирательная сила Путина строилась на стабильности — качестве, которое россияне оценили после хаотичного развала СССР и "дикого капитализма" ельцинской эпохи.

Избирательная сила Путина строилась на стабильности — качестве, которое россияне оценили после хаотичного развала СССР

В течение последующих шести лет Путин, скорее всего, будет еще сильнее укреплять российское влияние за рубежом. Что касается внутренней политики, то Путину необходимо решить вопрос подготовки приемника или разработать стратегию для того, чтобы обойти ограничения на количество сроков пребывания в должности. Кроме того, сохраняется задача диверсификации источников роста экономики, которая по-прежнему зависит от нефти и газа, а также улучшения системы здравоохранения и социального обеспечения в регионах, которые далеки от космополитичного блеска Москвы".

Япония

NHK: "Нет никаких признаков того, что Россия после победы Путина на выборах начнет улучшать отношения с США и Европой, противостояние с которыми обострилось после того, как четыре года назад РФ присоединила украинский Крым. Экономический спад, вызванный, в частности, антироссийскими санкциями, остается серьезной проблемой. Высокая явка и высокий процент голосов, с которым была одержана победа, позволяет Путину продемонстрировать легитимность власти и стабильность режима".

Kyodo: "18 марта Путин с легкостью одержал победу на президентских выборах. В своей избирательной кампании он выбрал опасный путь враждебного обострения отношений с США и Европой и усиления своих позиций "лидера военного времени", способного защитить страну. Но простые люди недовольны ослабевающей экономикой и разницей в достатке между бедными и богатыми. Курс администрации, которая будет у власти 24 года, становится все жестче, и дальнейшие перспективы переполнены проблемами".

Mainichi: "Противостояние между критикующим Путина, устраивающим антиправительственные демонстрации и призывавшим к бойкоту выборов популярным блогером Алексеем Навальным и звездой российского телевидения Ксенией Собчак, которая баллотировалась в президенты страны с антипутинской кампанией, привело к расколу в стане российской политической оппозиции. Все остальные кандидаты смогли набрать лишь несколько процентов голосов на фоне Путина, который получил более 70% голосов избирателей".

Индия

IANS: "Почти 55,5 млн избирателей поддержали кандидатуру Путина на выборах, проложив ему путь к руководству страной до 2024 года, после чего он, согласно Конституции, обязан передать пост новому президенту РФ... Воскресное голосование стало также первым волеизъявлением в Крыму после того, как он вошел в состав России. При этом российским гражданам, живущим на Украине, не разрешили участвовать в голосовании".

Daily News and Analysis: "Путин пообещал использовать свой новый президентский срок, чтобы укрепить защиту России от Запада и повысить уровень жизни. Он заявил, что стране важно поддержать единство... На встрече с соратниками он отметил, что впереди трудные времена, но у России есть шанс добиться прогресса".

Вьетнам

Nhan Dan: "Владимир Путин получил 76,65% голосов на выборах президента после обработки 99% бюллетеней. Действующий президент заручился рекордной в своей политической карьере поддержкой избирателей - за него проголосовали 54,4 миллиона граждан, что на 5,1 миллиона больше, чем в 2004 году.

Путин получил поддержку абсолютного большинства избирателей — за него проголосовало больше, чем за всех остальных кандидатов вместе взятых".

VnExpress: "Президент России Владимир Путин одержал сокрушительную победу на выборах главы государства в воскресенье, продлив еще на шесть лет свои полномочия по управлению крупнейшей страной мира... Свой новый президентский срок Путин обещал использовать для того, чтобы укрепить позиции России в мире и повысить уровень жизни в стране".

Республика Корея

Chosun Ilbo: "Путин одержал победу подавляющим большинством голосов на выборах президента России. Он будет находиться у власти как минимум до 2024 года, и, таким образом, общий срок его правления составит 24 года - дольше Россией в новой и новейшей истории правил только диктатор Сталин... Среди кандидатов на выборах у Путина не было серьезных соперников, и поэтому его переизбрание было предопределено. Никто из семи других кандидатов не воспринимался властями как угроза, а лидер оппозиции Алексей Навальный не был допущен на выборы".

Турция

Haberturk: "Сложно назвать Россию таким же мировым лидером, каким был Советский союз. Главной неудачей Путина стало нежелание очистить страну от коррупции, а также избавить экономику от зависимости от цен на газ и нефть. И вряд ли что-то в этих вопросах изменится в ближайшем будущем. Тем человеком, который пытался избавиться от этой зависимости и вел более технологически продвинутую политику, был Дмитрий Медведев, который на один президентский срок сменил Путина. Но у него было недостаточно власти.

Несмотря на всю свою популярность, Путин вынужден держать под контролем СМИ. Нежелание Путина соперничать с политическими противниками является проявлением слабости.

Тем не менее, к России не стоит относиться пренебрежительно. Несмотря на все сложности, она способна использовать язык дипломатии".

ЮАР

SABC: "Путин заявляет, что его по-прежнему поддерживает большинство россиян, потому что он вывел страну из состояния хаоса, последовавшего за падением коммунизма, когда в 1990-е годы капитализм вырвался на свободу и демонстрировал свои наихудшие результаты.

По его словам, он превратил Россию в то, чем она является сейчас: государство, вновь видящее себя на мировой арене сверхдержавой, с уровнем бедности, сократившимся на 20 млн человек, стабильностью и возросшей покупательной способностью своих граждан. Однако критики утверждают, что все это больше похоже на ширму. Существующая коррупция грабит беднейших россиян, а он (Путин) делает слишком мало для того, чтобы этому противостоять.

В обществе существует раскол по поводу оценок правления президента, но сам он не подает сигналов о намерении окончить свою карьеру в 2024 году. Многие уверены, что он останется у власти и после этого".

Белоруссия

Общенациональное телевидение (ОНТ): "О нынешних выборах в России можно сказать коротко: победитель этой гонки был определен еще на старте. Поддержка действующего президента - а никто не сомневался, что Владимир Путин пойдет на новый срок (еще до оглашения своего решения), - колебалась от 70 до 86%".

Казахстан

"Казинформ": "Наблюдатели из Казахстана отметили высокую организацию выборного процесса, а также использование технологических новшеств на проходящих выборах президента РФ".