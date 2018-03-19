Евросоюз ввел санкции против четырех сирийцев по подозрению в причастности к химатакам

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /Корр. ТАСС /. Евросоюз ввел санкции против четырех сирийцев, ответственных, по мнению сообщества, за химатаки против гражданского населения в Сирии. Об этом говорится в заявлении Совета ЕС, заседание которого проходит в понедельник в Брюсселе.

"19 марта 2018 года Совет добавил четыре человека в список санкций против сирийского режима", - отмечается в нем.

ЕС ужесточил санкции против Сирии, внеся трех ученых и одного военного из этой страны в черный список.

"Совет ЕС добавил четырех человек в список лиц, являющихся целью ограничительных мер ЕС против сирийского режима за их роль в создании химического оружия и его использовании против мирного населения", - говорится в заявлении.

Черный список ЕС по Сирии включает 261 физическое лицо и 67 компаний. Европейскому бизнесу запрещено поддерживать с ними любые отношения, их банковские активы в Европе подлежат замораживанию, им также запрещен въезд в страны ЕС. При этом черный список ЕС для Сирии - это лишь малая часть санкционного пакета против Дамаска, который ЕС принимал в полтора десятка этапов. Эти санкции включают запрет на поставки оружия, торговлю нефтью и нефтепродуктами, многочисленные запреты на торговлю машинами и оборудованием, сырьем и люксовыми товарами, передачу технологий, ограничения финансовых услуг и многое другое.