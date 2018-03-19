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Reuters: совет нацбезопасности Великобритании обсудит новые шаги в отношении РФ 20 марта

Международная панорама
19 марта, 14:45 дата обновления: 19 марта, 15:40 UTC+3

По информации агентства, соответствующее заявление сделал представитель Терезы Мэй

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ЛОНДОН, 19 марта. /ТАСС/. Совет национальной безопасности Великобритании обсудит возможные новые шаги в отношении России 20 марта. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление представителя премьер-министра Великобритании Терезы Мэй.

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Эта информация соответствует сделанному в минувшую субботу заявлению британского МИД о том, что Совет национальной безопасности рассмотрит на нынешней неделе дальнейшие шаги, которые Лондон может предпринять в ответ на высылку британских дипломатов из Москвы. В Форин оффисе заверили, что объявленные МИД РФ ответные меры на антироссийский пакет Мэй не изменят позиции Лондона, который продолжает считать Москву причастной к отравлению в Солсбери бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, осужденного за шпионаж в пользу Великобритании, и его дочери Юлии.

Россия обвинения Великобритании категорически отвергает. В субботу МИД РФ сообщил, что Россия объявила персонами нон грата и высылает в недельный срок 23 британских дипломата, закроет генконсульство Великобритании в Санкт-Петербурге и прекратит деятельность Британского совета в РФ. При этом российская сторона оставляет за собой право принятия других ответных мер, "если будут предприняты дальнейшие действия недружественного характера в отношении России".

4 марта Скрипаль и его дочь Юлия подверглись воздействию нервно-паралитического вещества. Их обнаружили без сознания в городе Солсбери. Британские власти обвинили РФ в причастности к отравлению, но каких-либо доказательств не представили.

В пятницу в интервью российским журналистам посол РФ в Лондоне Александр Яковенко назвал "легендой и полной глупостью" утверждения, что высылаемые российские дипломаты имели отношение к шпионажу. По его словам, дипломаты, которые покинут страну 20 марта, представляли 40% состава диппредставительства.

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