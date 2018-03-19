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ОБСЕ: выборы президента РФ были проведены эффективно, но при недостаточной конкуренции

Международная панорама
19 марта, 15:16 дата обновления: 19 марта, 16:02 UTC+3

В организации отметили, что выборы прошли "в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики"

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Выборы президента РФ 18 марта были организованы эффективно, однако ограничения ряда свобод снизили возможности для конкуренции. Общее заявление наблюдательной миссии Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ зачитал спецкоординатор ОБСЕ Михаэль Георг Линк.

"Выборы президента РФ 18 марта прошли в избыточно контролируемом юридическом и политическом окружении и сопровождались регулярным подавлением критики, - сказал он. - В то же время ЦИК проводил выборы эффективно и открыто", - сказал он.

"Ограничения на фундаментальные свободы - собраний, выражения мнений - ограничили пространство для политического взаимодействия и привели к недостаточному уровню конкуренции", - добавил Линк.

Глава наблюдательной миссии Бюро Ян Петерсен заявил, что окончательный доклад по наблюдению за выборами будет представлен примерно через два месяца.

"Мы представим окончательный доклад примерно через два месяца", - сказал он, подчеркнув, что ЦИК РФ провел выборы эффективно и открыто.

При этом он повторил общий вывод наблюдателей БДИПЧ ОБСЕ и Парламентской ассамблеи ОБСЕ о том, что выборы прошли "в чрезмерно контролируемом политическом и юридическом окружении, сопровождавшемся давлением на критику".

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