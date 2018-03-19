ЕС и Великобритания опубликовали незаконченный проект соглашения о Brexit

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания к саммиту ЕС 22-23 марта смогли согласовать "большую часть текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), но еще остается достичь окончательной договоренности о режиме границы с Ирландией". Об этом заявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на совместной пресс-конференции с британским представителем Дэвидом Дэвисом в понедельник в Брюсселе по итогам очередного раунда переговоров.
"Мы подтвердили договоренность о правах граждан. Выходцы из ЕС и Великобритании [на территории друг друга] должны пользоваться равными правами и гарантиями, хотя еще остается согласовать вопросы пенсионного обеспечения. Мы подтвердили договоренность по финансовой проблеме (достигнутую в декабре 2017 года, по которой Великобритания продолжит платить взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года - прим. ТАСС). Мы согласовали условия транзитного периода [после Brexit]", - отметил он.
"Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС. В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе", - сказал Барнье.
В свою очередь Дэвис заявил, что стороны сделали "значительный шаг" вперед. "В декабре мы добились важного достижения, придя к соглашению по первой стадии переговоров. Сегодня мы сделали другой значительный шаг, достигнув соглашения по следующей стадии [переговоров], которая, уверен я, будет одобрена Европейским советом, когда он соберется позднее на этой неделе", - сказал британский переговорщик.
Рынки восприняли новости из Брюсселя с большим воодушевлением. Курс британской валюты, фунта стерлингов, демонстрирует активный рост по отношению к доллару. Он превысил отметку в $1,40 за фунт, достигнув самого высокого уровня за последние три недели.
По оценке газеты Financial Times, это вызвано тем, что предварительная договоренность Барнье и Дэвиса представляет из себя самую важную гарантию, полученную бизнесом с момента начала переговоров по выходу из ЕС. Руководители компаний часто жаловались, что не могут осуществлять сколько-нибудь серьезное бизнес-планирование, не имея представления о том, что именно произойдет после официальной даты "развода" 29 марта 2019 года. Наличие четко определенного переходного периода даст бизнесу гарантии, что до момента его завершения отношения Великобритании с ЕС продолжатся на тех же условиях, как и до выхода страны из состава сообщества.
Ранее стороны также договорились, что Лондон будет продолжать делать взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года.
Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.