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ЕС и Великобритания опубликовали незаконченный проект соглашения о Brexit

Международная панорама
19 марта, 16:52 UTC+3 БРЮССЕЛЬ БРЮССЕЛЬ 19, марта. /ТАСС

Стороны договорились, что Соединенное Королевство сможет пользоваться всеми правами члена союза до декабря 2020 года

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Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис и главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье

Министр по выходу Великобритании из Европейского союза Дэвид Дэвис и главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье

© AP Photo/Virginia Mayo

БРЮССЕЛЬ, 19 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания к саммиту ЕС 22-23 марта смогли согласовать "большую часть текста соглашения о выходе Великобритании из ЕС (Brexit), но еще остается достичь окончательной договоренности о режиме границы с Ирландией". Об этом заявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на совместной пресс-конференции с британским представителем Дэвидом Дэвисом в понедельник в Брюсселе по итогам очередного раунда переговоров.

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"Мы подтвердили договоренность о правах граждан. Выходцы из ЕС и Великобритании [на территории друг друга] должны пользоваться равными правами и гарантиями, хотя еще остается согласовать вопросы пенсионного обеспечения. Мы подтвердили договоренность по финансовой проблеме (достигнутую в декабре 2017 года, по которой Великобритания продолжит платить взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года - прим. ТАСС). Мы согласовали условия транзитного периода [после Brexit]", - отметил он.

"Мы сделали большой шаг вперед, но нужно понимать, что мы говорим о подготовке международного соглашения, в котором должна быть достигнута полная юридическая точность формулировок", - сказал Барнье, объясняя отсутствие окончательной договоренности по всем переговорным позициям.
 
При этом стороны достигли договоренности, что переходный период после выхода Соединенного Королевства из ЕС составит 21 месяц, то есть завершится к концу декабря 2020 года. Об этом заявил главный переговорщик Еврокомиссии по Brexit Мишель Барнье на совместной пресс-конференции с министром Великобритании по вопросам Brexit Дэвидом Дэвисом в понедельник в Брюсселе по итогам очередного раунда переговоров.

"Мы договорились, что транзитный период будет ограничен по времени и составит 21 месяц с 30 марта 2019 года, когда Великобритания покинет ЕС. В этот период Великобритания сможет пользоваться всеми правами члена ЕС, оставаясь членом единого рынка, но не сможет принимать участие в процессе принятия решений в Евросоюзе", - сказал Барнье.

В свою очередь Дэвис заявил, что стороны сделали "значительный шаг" вперед. "В декабре мы добились важного достижения, придя к соглашению по первой стадии переговоров. Сегодня мы сделали другой значительный шаг, достигнув соглашения по следующей стадии [переговоров], которая, уверен я, будет одобрена Европейским советом, когда он соберется позднее на этой неделе", - сказал британский переговорщик.

Реакция рынков

Рынки восприняли новости из Брюсселя с большим воодушевлением. Курс британской валюты, фунта стерлингов, демонстрирует активный рост по отношению к доллару. Он превысил отметку в $1,40 за фунт, достигнув самого высокого уровня за последние три недели.

По оценке газеты Financial Times, это вызвано тем, что предварительная договоренность Барнье и Дэвиса представляет из себя самую важную гарантию, полученную бизнесом с момента начала переговоров по выходу из ЕС. Руководители компаний часто жаловались, что не могут осуществлять сколько-нибудь серьезное бизнес-планирование, не имея представления о том, что именно произойдет после официальной даты "развода" 29 марта 2019 года. Наличие четко определенного переходного периода даст бизнесу гарантии, что до момента его завершения отношения Великобритании с ЕС продолжатся на тех же условиях, как и до выхода страны из состава сообщества.

Ранее стороны также договорились, что Лондон будет продолжать делать взносы в бюджет ЕС до конца 2020 года.

Изначально предполагалось, что саммит глав государств и правительств ЕС 22-23 марта утвердит текст соглашения об организованном выходе Великобритании из ЕС. Теперь саммит сможет лишь одобрить промежуточную версию этого документа.

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