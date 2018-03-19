ООН констатировала отсутствие прогресса в расследовании дела "майдана" и трагедии "2 мая"

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Мониторинговая миссия ООН по соблюдению прав человека на Украине упрекнула правоохранительные органы в отсутствии прогресса в расследовании расстрелов на "майдане" в 2014 году и трагедии 2 мая в Одессе. Об этом сообщила в понедельник глава миссии Фиона Фрейзер в ходе презентации 21-го отчета миссии.

"Спустя четыре года после событий "майдана" в Киеве мы все еще не видим существенного прогресса в расследовании и привлечения виновных за эти события к ответственности", - сказала она. То же самое, по ее словам, касается и трагедии 2 мая в Одессе. "Родственники убитых заслуживают справедливости - это главный элемент борьбы с атмосферой беззакония", - подчеркнула Фрейзер.

В миссии ООН также выразили обеспокоенность в связи с существующим давлением на судебную систему в стране, запугиваниями и уголовными преследованиями судей в резонансных делах.

События "майдана"

Беспорядки в центре Киева начались в конце 2013 года. Организаторы акций протеста на майдане Незалежности (площади Независимости) обвинили президента Виктора Януковича в отказе от подписания Соглашения об ассоциации с ЕС.

Началась массовая многомесячная акция, получившая название "евромайдан" или просто "майдан", в ходе которой радикалы возвели палаточный городок, захватили ряд административных зданий в центре Киева, создали вооруженные "силы самообороны", вступившие в открытую борьбу с органами правопорядка.

Кульминацией конфликта стала стрельба до сих пор не установленных снайперов на Институтской улице 20 февраля 2014 года. От их пуль, по официальным данным, погибли 53 человека. Всего жертвами противостояния в Киеве 18 - 20 февраля стали более 80 человек, сотни получили ранения. Среди погибших от огнестрельных ранений были и бойцы спецподразделения "Беркут", однако Генпрокуратура Украины возложила основную ответственность за расстрелы на "майдане" на бойцов спецподразделения. При этом убийства бойцов "Беркута" украинские правоохранители не расследуют.

Трагедия в Одессе

В Одессе 2 мая 2014 года радикалы "Правого сектора" (организация запрещена в РФ) и так называемой самообороны майдана сожгли палаточный городок на Куликовом поле, где одесситы собирали подписи за проведение референдума о федерализации Украины и придании русскому языку государственного статуса. Сторонники федерализации укрылись в Доме профсоюзов, но радикалы окружили здание и подожгли его. В тех трагических событиях погибли 48 человек, свыше 200 получили ранения.