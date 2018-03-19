Лукашенко и Путин договорились о проведении заседания ВГС Союзного государства в Минске

МИНСК, 19 марта. /ТАСС/. Президенты Белоруссии и России Александр Лукашенко и Владимир Путин договорились о проведении заседания Высшего государственного совета (ВГС) Союзного государства в Минске, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке. Об этом в понедельник сообщили в пресс-службе белорусского лидера по результатам состоявшегося телефонного разговора.

"Президенты обсудили график предстоящих контактов на высшем уровне, перспективы развития сотрудничества в интеграционных форматах, отмечается в сообщении. - В частности, на повестке дня стоит проведение заседания Высшего государственного совета Союзного государства. Стороны условились, что оно состоится в Минске, сроки мероприятия будут согласованы в рабочем порядке".

Главы государств затронули актуальную тематику белорусско-российских отношений, вопросы, которые требуют первоочередного внимания, в том числе по линии Евразийского экономического союза, в органах которого Россия председательствует в 2018 году. Отмечена важность дальнейших последовательных шагов по совершенствованию многосторонней работы в этом интеграционном объединении, в том числе снятия имеющихся барьеров и ограничений.

Глава белорусского государства еще раз лично поздравил российского лидера с убедительной победой на президентских выборах. Он подчеркнул, что результаты голосования свидетельствуют о поддержке абсолютным большинством российских граждан курса на укрепление и развитие страны, усиление ее влияния на процессы в международной политике. Лукашенко пожелал Путину новых значимых свершений в государственной деятельности и выразил уверенность, что традиционные братские узы народов Белоруссии и России и впредь будут оставаться надежным фундаментом в отношениях двух стран, способствовать развитию взаимовыгодного сотрудничества и росту благосостояния.