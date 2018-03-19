Асад поздравил Путина с избранием президентом России

МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Президент Сирии Башар Асад поздравил в понедельник Владимира Путина с победой на выборах президента России. Об этом говорится в послании сирийского лидера, текст которого разместила канцелярия главы арабской республики в мессенджере Telegram.

"Поистине, такая огромная поддержка народа - это результат вашего добросовестного исполнения своих обязанностей и искреннего служения интересам Российской Федерации", - говорится в документе. Кроме того, сирийский лидер подчеркнул, что действия Владимира Путина на международной арене "отражают пульс народа [России] и всех народов, которые желают правды и справедливости между государствами на основе взаимоуважения между всеми странами - большими и малыми".

По предварительным данным ЦИК, действующий президент России побеждает на прошедших 18 марта выборах главы государства, набирая 76,66% после обработки 99,84% итоговых протоколов участковых избирательных комиссий. Кандидат от КПРФ Павел Грудинин занимает второе место с 11,80% голосов, на третьем месте кандидат от ЛДПР Владимир Жириновский с 5,66% голосов. Явка составила 67,49%.