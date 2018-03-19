Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Европол оценивает террористическую угрозу в странах Европы как высокую

Международная панорама
19 марта, 16:02 UTC+3 СОФИЯ СОФИЯ 19, марта. /ТАСС

Возможное количество потенциальных террористов в Европе может достигать 30 тыс. человек, сказал исполнительный директор Европола Роб Уэйнрайт

Поделиться
Материал из 1 страницы

СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Террористическая угроза в странах Европейского союза (ЕС) высока, в них находятся десятки тысяч потенциальных террористов. Такую оценку высказал в понедельник исполнительный директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт.

"Очевидно, что точное количество потенциальных террористов в Европе определить трудно, но угроза велика и комплексна. Особенно с учетом активных иностранных бойцов, которые были в Сирии и Ираке и которые в будущем могут вернуться назад. Кроме того, в европейских государствах есть целая группа радикализированных лиц, которые находятся под наблюдением органов безопасности как потенциально опасные. Возможное их количество - около 30 000 человек, не все из них намерены предпринять террористические акты, но вызов, стоящий перед спецслужбами, огромный, и именно поэтому международное сотрудничество в этой области чрезвычайно важно", - заявил глава Европола в понедельник на брифинге в Софии по итогам первого заседания в рамках второй встречи совместной группы парламентского контроля над Европолом, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель комиссии по внутренним делам Народного собрания (парламента) Болгарии Цветан Цветанов напомнил о данных доклада Европола о террористической угрозе. Он сообщил, что "собраны серьезные данные о 800 гражданах государств Западных Балкан, которые сражались за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и около 5 000 граждан ЕС, которые после завершения боевых действий собираются вернуться в родные места.

"Это серьезная потенциальная угроза", - подчеркнул Цветанов. Говоря о террористической угрозе с учетом предстоящего Brexit Цветанов отметил, что "Великобритания является одним из надежных элементов системы безопасности в ЕС и одним их самых важных поставщиков информации для Европола".

"Я убежден, что мы постараемся не потерять этот источник информации. Мы понимаем значимость сохранения этого потенциала, уже интегрированного в системы ЕС. Безопасность для нас прежде всего", - сказал болгарский депутат.

Основная цель встречи группы парламентского контроля над Европолом в Софии, которая проводится в рамках болгарского председательства в Совете ЕС, - подготовка процедурных правил парламентского контроля над полицейским агентством. По заявлениям, прозвучавшим на пресс-конференции, по этому вопросу был достигнут консенсус.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Страны
Болгария Великобритания
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты
6
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов