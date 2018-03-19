Европол оценивает террористическую угрозу в странах Европы как высокую

СОФИЯ, 19 марта. /ТАСС/. Террористическая угроза в странах Европейского союза (ЕС) высока, в них находятся десятки тысяч потенциальных террористов. Такую оценку высказал в понедельник исполнительный директор Европейского полицейского агентства (Европол) Роб Уэйнрайт.

"Очевидно, что точное количество потенциальных террористов в Европе определить трудно, но угроза велика и комплексна. Особенно с учетом активных иностранных бойцов, которые были в Сирии и Ираке и которые в будущем могут вернуться назад. Кроме того, в европейских государствах есть целая группа радикализированных лиц, которые находятся под наблюдением органов безопасности как потенциально опасные. Возможное их количество - около 30 000 человек, не все из них намерены предпринять террористические акты, но вызов, стоящий перед спецслужбами, огромный, и именно поэтому международное сотрудничество в этой области чрезвычайно важно", - заявил глава Европола в понедельник на брифинге в Софии по итогам первого заседания в рамках второй встречи совместной группы парламентского контроля над Европолом, отвечая на вопросы журналистов.

Председатель комиссии по внутренним делам Народного собрания (парламента) Болгарии Цветан Цветанов напомнил о данных доклада Европола о террористической угрозе. Он сообщил, что "собраны серьезные данные о 800 гражданах государств Западных Балкан, которые сражались за террористическую группировку "Исламское государство" (ИГ, запрещена в России) и около 5 000 граждан ЕС, которые после завершения боевых действий собираются вернуться в родные места.

"Это серьезная потенциальная угроза", - подчеркнул Цветанов. Говоря о террористической угрозе с учетом предстоящего Brexit Цветанов отметил, что "Великобритания является одним из надежных элементов системы безопасности в ЕС и одним их самых важных поставщиков информации для Европола".

"Я убежден, что мы постараемся не потерять этот источник информации. Мы понимаем значимость сохранения этого потенциала, уже интегрированного в системы ЕС. Безопасность для нас прежде всего", - сказал болгарский депутат.

Основная цель встречи группы парламентского контроля над Европолом в Софии, которая проводится в рамках болгарского председательства в Совете ЕС, - подготовка процедурных правил парламентского контроля над полицейским агентством. По заявлениям, прозвучавшим на пресс-конференции, по этому вопросу был достигнут консенсус.