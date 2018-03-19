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Макрон пожелал Путину успеха в модернизации страны

Международная панорама
19 марта, 16:37 дата обновления: 19 марта, 17:11 UTC+3

Французский президент также "напомнил о приверженности к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой"

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ПАРИЖ, 19 марта. /ТАСС/. Лидер Франции Эмманюэль Макрон провел в понедельник телефонный разговор с главой РФ Владимиром Путиным по итогам состоявшихся 18 марта в России президентских выборов и пожелал российскому государству успехов на пути политической модернизации. Об этом сообщили в Елисейском дворце.

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"На следующий день после президентских выборов и в момент, когда господин Владимир Путин готовится в очередной раз приступить к высшим должностным обязанностям, президент республики [Эмманюэль Макрон] адресовал России и российскому народу от имени Франции пожелания успеха в деле политической, демократической, экономической и социальной модернизации страны", - говорится в заявлении Елисейского дворца.

В беседе с Путиным французский президент также "напомнил о приверженности к конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой".

Макрон отдельно упомянул о положении дел в Сирии и на Украине, по которым Франция продолжает испытывать особое беспокойство. "По теме Сирии президент республики поделился крайней обеспокоенностью в связи с ситуации как в районе Африн, так и в Восточной Гуте и призвал Россию предпринять все усилия, чтобы прекратить боевые действия и потери среди мирного населения", - заявили в Елисейском дворце.

По Украине, добавили в президентской пресс-службе, Макрон "напомнил, что Франция сохраняет твердую приверженность полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в своих международно признанных границах и скорейшей реализации минских соглашений".

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