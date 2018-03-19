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Эрдоган подтвердил возможность проведения операции на севере Ирака

Международная панорама
19 марта, 17:17 UTC+3 АНКАРА АНКАРА 19, марта. /ТАСС

Президент Турции отметил, что вооруженные силы страны "нейтрализовали 3622 террориста" в районе Африн

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АНКАРА, 19 марта. /ТАСС/. Турция в случае необходимости может провести военную операцию против террористов на севере Ирака. Об этом, как сообщает агентство Anadolu, заявил в понедельник президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре.

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"Мы можем однажды ночью без предупреждения войти в Синджар (регион на севере Ирака) и очистить его от Рабочей партии Курдистана", - сказал он.

Говоря об операции "Оливковая ветвь", которую Турция проводит в районе Африн на севере Сирии, Эрдоган заявил, что на данный момент ВС республики "нейтрализовали 3622 террориста". Президент также подчеркнул, что "Турция намерена продолжать борьбу в Сирии до ликвидации террористического коридора, который проходит через Манбидж, Кобани, Телль-Абъяд, Рас-эль-Айн и Камышлы".

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими.

В воскресенье Генштаб сообщил, что "Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств". Члены СНС, как считается, могли перед штурмом города попытаться заминировать максимально возможное количество объектов в Африне.

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