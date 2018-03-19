Ваш регион:
В стране
Политика
Международная панорама
Экономика и бизнес
Армия и ОПК
Общество
Происшествия
Спорт
Культура
Наука
Космос
Выберите город
Региональные версии
Курс ЦБ на 20.03:
$ 57.55
€ 70.6
Advertisement
^
Лента новостей
Разделы сайта
Все новости
Лента новостей
Новости Поиск Темы
ОК
Применить фильтр
Вы можете фильтровать ленту,
выбирая только интересные
вам разделы.
Перейти к поиску
Идёт загрузка
Ещё новости

Российского посла 20 марта вызовут в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

Международная панорама
19 марта, 17:17 UTC+3 СТОКГОЛЬМ СТОКГОЛЬМ 19, марта. /ТАСС

Это связано с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном шведском происхождении нервно-паралитического вещества, использовавшемся в инциденте в Солсбери

Поделиться
Материал из 1 страницы

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. МИД Швеции вызовет посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева 20 марта в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном шведском происхождении нервно-паралитического вещества, использовавшемся в инциденте в Солсбери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

Смотрите также
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй в Солсбери

Мировая реакция на конфликт России и Великобритании вокруг дела Скрипаля

"Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются", - рассказали в министерстве.

17 марта Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". "Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.

{{item.group_date}}
{{item.suffix?", "+item.suffix:""}}
Показать еще
Поделиться
Персоны
Скрипаль, Сергей Викторович Захарова, Мария Владимировна
Темы
Дело Сергея Скрипаля
Страны
Швеция Россия
Новости smi2.ru
Новости smi2.ru
Загрузка...
Реклама
Выборы 2018
Когда объявят окончательные результаты?
Самое читаемое
Сейчас
За сутки
За неделю
1
Путин подписал указ о призыве на военные сборы в 2018 году граждан из запаса
2
Лавров: главе минобороны Великобритании своими заявлениями хочется войти в историю
3
"Сокрушительная победа": реакция зарубежных журналистов на выборы президента РФ
4
Аграмунт: победа Путина должна ознаменовать новый период сотрудничества на Земле
5
В Элисте умер акробат цирка Мстислава Запашного, упавший с высоты
6
СМИ: коалиция во главе с США эвакуировала несколько главарей ИГ на северо-востоке Сирии
7
Суд арестовал московскую квартиру и 1 млн рублей экс-супруги Джигарханяна
Темы дня
Новости партнеров
Реклама
СПЕЦПРОЕКТ
ВЫБОРЫ 2018
Узнайте, как распределяются голоса по итогам выборов