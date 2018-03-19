Российского посла 20 марта вызовут в МИД Швеции в связи с делом Скрипаля

СТОКГОЛЬМ, 19 марта. /ТАСС/. МИД Швеции вызовет посла РФ в королевстве Виктора Татаринцева 20 марта в связи с заявлением официального представителя МИД РФ Марии Захаровой о возможном шведском происхождении нервно-паралитического вещества, использовавшемся в инциденте в Солсбери. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ведомства.

"Мы можем подтвердить, что российский посол вызван в МИД во вторник. Речь идет о заявлении представителя МИД Захаровой. Детали обсуждения не раскрываются", - рассказали в министерстве.

17 марта Захарова в эфире телеканала "Россия 24" заявила, что "наиболее вероятным источником происхождения" "являются те страны, которые с конца 90-х годов проводят интенсивные исследования веществ из проекта "Новичок". "Это Великобритания, Словакия, Чехия, Швеция, по поводу США надо ставить вопрос", - сказала она.