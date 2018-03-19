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Турция спросит с ЕС обещанные €3 млрд на борьбу с миграционным кризисом

Международная панорама
19 марта, 17:24 UTC+3 МОСКВА МОСКВА 19, марта. /ТАСС

Тайип Эрдоган отметил, что Анкара до сих пор не получила полностью даже первый транш

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МОСКВА, 19 марта. /ТАСС/. Анкара спросит с европейских партнеров на предстоящем в болгарской Варне саммите ЕС - Турция обещанные ей €3 млрд на борьбу с миграционным кризисом. Об этом в понедельник заявил президент Турции Тайип Эрдоган во время выступления в Анкаре, которое в прямом эфире транслировал телеканал Haberturk.

"Они [европейские партнеры] постоянно говорят о втором транше в €3 евро. Но мы до сих пор не получили и первого. Раз уж обещали, то давайте и не водите нас за нос, - сказал Эрдоган. - Мы поднимем этот вопрос на предстоящем в Варне саммите". Турецкий лидер указал, что "в понедельник (26 марта) он будет в Варне и снова поставит перед ЕС вопрос" о выделении денег.

На саммите ЕС - Турция 17-18 марта 2016 года Брюссель и Анкара подписали соглашение, которое предусматривает меры по сокращению миграционного потока. ЕС тогда обязался выделить Турции €6 млрд двумя частями по 3 млрд. 14 марта 2018 года Еврокомиссия заявила, что приступает к "мобилизации второго транша в размере €3 млрд в рамках финансирования для беженцев в Турции после того, как первая часть [средств] была полностью выделена к концу 2017 года".

Между тем Эрдоган заявил, что к настоящему моменту из обещанных средств в Турцию "поступило всего €850 млн".

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Темы
Проблема нелегальной миграции в Европе
Персоны
Эрдоган, Реджеп Тайип
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