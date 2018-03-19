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ООН обеспокоена фактами ограничения свободы слова и насилия над журналистами на Украине

Международная панорама
19 марта, 17:44 UTC+3 КИЕВ КИЕВ 19, марта. /ТАСС

С 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года было зафиксировано 10 случаев посягательств на свободу мнений, говорится в докладе УВКПЧ

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КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. ООН констатирует сохранение на Украине практики насилия над журналистами и ограничения свободы слова. Об этом говорится в опубликованном в понедельник очередном докладе Управления верховного комиссара по правам человека (УВКПЧ) всемирной организации.

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Так, в период с 16 ноября 2017 года по 15 февраля 2018 года в стране было зафиксировано 10 случаев посягательств на свободу мнений, их выражения и на свободу СМИ. В докладе также зафиксировано шесть случаев физических нападений на журналистов и препятствования их работе.

"В пяти случаях нападавшими были члены радикальных правых группировок, причем представители украинских правоохранительных органов присутствовали во время этих нападений, но не предотвращали и не прекращали их", - отмечают в УВКПЧ ООН. Представители прессы также неоднократно жаловались на "затягивание процесса расследования таких инцидентов и на их неэффективность", констатируют составители доклада о ситуации с правами человека на Украине.

При этом, по данным Управления верховного комиссара, на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса было зафиксировано только три случая давления и угроз в отношении журналистов.

Всего за 2017 год, по информации Национального союза журналистов Украины, в стране произошло 90 нападений на сотрудников СМИ.

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