Глава МИД Финляндии надеется на улучшение отношений России и ЕС

ХЕЛЬСИНКИ, 19 марта. /ТАСС/. Глава МИД Финляндии Тимо Сойни надеется, что России и ЕС удастся улучшить отношения, а также ждет от РФ действий по достижению мира в Сирии и на Украине после переизбрания президента РФ Владимира Путина. Об этом Сойни, который находится в понедельник в Брюсселе, сообщил шведской редакции телекомпании Yle.

"Россия несет большую ответственность в Сирии и также в особенности на Украине. Надеюсь, что впереди мы увидим лучшие времена", - сказал он. По мнению Сойни, для улучшения отношений с ЕС "нужно, чтобы РФ изменила свое поведение во многих разных вопросах".

Комментируя результаты выборов президента РФ, глава финского МИД указал, что Путин "получил большую поддержку российских избирателей, это видно и по числу голосов, и по явке". По его словам, "более 70% голосов вместе со стабильной явкой говорят также об определенной стабильности в РФ".

На пост главы российского государства претендовали восемь кандидатов. По данным после обработки 99,84% протоколов участковых избирательных комиссий, лидирует действующий президент Владимир Путин, набирающий 76,66% голосов.