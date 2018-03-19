Глава МИД Украины передумал добиваться санкций против Шредера

КИЕВ, 19 марта. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин попытался скорректировать свое заявление о необходимости ввести санкции в отношении экс-канцлера ФРГ Герхарда Шредера, который в настоящее время является председателем совета директоров компании "Роснефть".

"Хочу внести ясность: я не предлагал применять санкции в отношении таких лиц, как Герхард Шредер", - написал Климкин в Twitter, после публикации в понедельник его интервью Bild.

Во время беседы с корреспондентом издания министр заявил: "Важно, чтобы санкции касались не только членов российского правительства и государственных компаний, но и тех, кто продвигает за границей проекты [Москвы]. Герхард Шредер - один из важнейших лоббистов [президента России Владимира] Путина во всем мире. Поэтому нужно изучить, какие действия ЕС здесь может предпринять".

Теперь же Климкин уверяет, что призывал "быть бдительными, чтобы Россия не продвигала свои опасные проекты в Европе". "В конце концов, мы все вместе начали дискуссию", - заключил он.

Шредер занимал пост федерального канцлера ФРГ в 1998-2005 годах. После ухода из политики он занимается общественной деятельностью и бизнесом. В частности, он является председателем совета директоров компании "Роснефть" и комитета акционеров компании Nord Stream AG - владельца и оператора трубопровода "Северный поток", по которому в Германию идут поставки российского газа.