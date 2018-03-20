"Бессменный Чжоу" оставил пост: 16 лет во главе крупнейшего Центробанка мира

Возглавлявший Народный банк Китая на протяжении 16 последних лет Чжоу Сяочуань по итогам последних перестановок в Госсовете покинул свой пост. Преемником на этой должности стал его бывший заместитель — И Ган. С уходом "бессменного Чжоу", как его называет китайская пресса, завершается целая эпоха: именно под руководством этого человека Китай преодолел наиболее серьезный в истории мировой финансовой системы экономический кризис 2008 года, а юань завоевал статус резервной валюты МВФ.

Господин Жэньминьби

В финансовых изданиях Китая Чжоу Сяочуаня неоднократно называли "самым несмещаемым чиновником", а также "господином Жэньминьби" — это прозвище он получил за свою умелую валютную и денежно-кредитную политику. Однако до достижения пика в своей карьере ему пришлось прожить интересную, но не простую жизнь.

Будущий ведущий экономист Китая родился в 1948 году в восточной провинции Цзянсу в семье китайского революционера Чжоу Цзинаня. В сложные годы Культурной революции его отец подвергся гонениям, а сам Чжоу Сяочуань трудился в молодежном отряде в провинции Хэйлунцзян. Возможно, по этой причине он вступил в ряды Коммунистической партии Китая довольно поздно — в 1986 году.

Однако начинал свой карьерный путь Чжоу Сяочуань отнюдь не в качестве экономиста, а как инженер: за его плечами учеба в Пекинском университете химической промышленности и ведущем учебном заведении Китая — университете Цинхуа, там он защитил степень доктора технических наук. После этого он попал в одно из подразделений Госсовета КНР.

Обаятельный банкир

За свою взлетную карьеру Чжоу Сяочуань набрал завидный опыт руководства разными финансовыми институтами. Он был топ-менеджером крупнейших государственных банков Bank of China и China Construction Bank, в 1995–1998 годах являлся главой Государственного управления валютного контроля КНР, в 1996–1998 годах совмещал этот пост с должностью заместителя председателя Центробанка КНР.

Когда Чжоу Сяочуань возглавил Народный банк Китая в 2002 году, в мире никто еще и подумать не мог о перспективах использования юаня на международном рынке, а к голосу Пекина на глобальных финансово-экономических форумах далеко не всегда прислушивались. Однако во многом благодаря заслугам главы Центробанка Китая позиции КНР и ее национальной валюты в мире многократно укрепились.

Чжоу Сяочуань снискал уважение среди своих иностранных и китайских коллег не только за профессионализм, но и за свои обаяние и харизму. "Бессменный Чжоу" всегда производил впечатление открытого и оптимистичного человека, в отличие от многих коллег по министерскому кабинету он на своих пресс-конференциях часто любил отклоняться от заранее подготовленных письменных ответов, а также имел привычку общаться с журналистами в редкой для Китая непринужденной манере и удачно шутить.

Представители прессы часто отмечали, что Чжоу Сяочуань был тем редким представителем правительства, который позволял себе весьма откровенные комментарии о действиях кабинета. В частности, он не раз сетовал на то, что ему приходится искать хрупкий баланс между большим количеством взаимосвязанных и зачастую противоречащих друг другу целевых показателей и поступать не так, как того требует рынок, а подчиняться воле правительства.

Конец главы

Не стал Чжоу Сяочуань и делать секрета из своего близкого ухода с поста главы Центробанка. Журналисты уже многие годы сотни, а то тысячи раз донимали его вопросом о том, когда он планирует покинуть свою должность. На одной из последних своих пресс-конференций Чжоу Сяочуань вновь услышал его, после чего грустно улыбнулся и коротко ответил: "Скоро".

Несмотря на то что уход Чжоу Сяочуаня ознаменует окончание целой главы в истории финансового регулирования Китая, многие полагают, что это же событие начнет новую страницу в его жизни. Среди журналистов ходят слухи, что "бессменный Чжоу" может ожидать менее значимая, однако интересная должность. Предполагается, что именно Чжоу Сяочуань может быть назначен генеральным секретарем немного затихшего в последние пару лет Международного экономического форума в Боао, который также называют "Восточным Давосом". Возможно, именно Чжоу Сяочуань задействует свою харизму и авторитет среди китайских и иностранных коллег и вдохнет в форум новый импульс.

Роман Баландин, Николай Селищев