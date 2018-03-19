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США обеспокоены ситуацией, связанной с эвакуацией жителей сирийского Африна

Международная панорама
19 марта, 19:40 UTC+3 ВАШИНГТОН ВАШИНГТОН 19, марта. /ТАСС

Число вынужденных переселенцев в районе, по данным структур ООН, достигает сотен тысяч, заявила представитель Госдепа Хезер Науэрт

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ВАШИНГТОН, 19 марта. /ТАСС/. США глубоко обеспокоены ситуацией в городе Африн на северо-западе Сирии, который недавно из-за наступления турецких сил покинула большая часть мирных жителей, преимущественно курдов. Об этом говорится в распространенном в понедельник заявлении начальника пресс-службы Госдепартамента Хезер Науэрт.

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"Соединенные Штаты глубоко обеспокоены сообщениями из города Африн, поступившими за последние 48 часов. Судя по всему, большая часть населения, состоящего преимущественно из курдов, покинула его из-за угрозы атаки со стороны турецких военных и поддерживаемых Турцией оппозиционных группировок", - утверждает Науэрт, отмечая при этом, что это усиливает беспокойство насчет гуманитарной ситуации в этом районе. Число вынужденных переселенцев там, по данным структур ООН, уже достигает сотен тысяч, добавляет представитель Госдепартамента.

"Мы также встревожены сообщениями о грабежах в Африне. Мы неоднократно выражали нашу обеспокоенность ситуацией в Африне турецким властям", - продолжает Науэрт. Вашингтон вновь призывает все стороны, действующие на северо-западе Сирии, включая Турцию, Россию и правительство в Дамаске "обеспечить доступ для международных гуманитарных организаций, способствовать незамедлительной доставке помощи тем, кого насильно заставили оставить свои дома". Кроме того, США настаивают на создании специальной программы по возвращению переселенцев в Африн.

"Соединенные Штаты остаются приверженными полному и немедленному применению резолюции Совета Безопасности ООН 2401, которая призывает к прекращению боевых действий по всей Сирии на по крайней мере 30 дней", - акцентирует Науэрт. Она в очередной раз заверила, что США не действуют в афринском районе и стремятся работать с Турцией с учетом ее "обоснованных волнений". В то же время, столкновения на западе Сирии "отвлекают внимание от кампании по разгрому ИГ (группировка "Исламское государство", запрещена в РФ)", на чем, как подчеркивают в Госдепартаменте, должны быть сконцентрированы все стороны.

Генштаб ВС Турции объявил 20 января о начале операции "Оливковая ветвь" против курдских формирований из отрядов "Сил народной самообороны" (СНС) и партии "Демократический союз" в районе Африн, где проживают около 1,5 млн сирийских курдов. Эти организации Анкара считает террористическими. В воскресенье Генштаб сообщил, что "Африн взят под контроль, продолжаются работы по поиску и обезвреживанию мин и самодельных взрывных устройств". Члены СНС, как считается, могли перед штурмом города попытаться заминировать максимально возможное количество объектов в Африне.

В понедельник телеканал Al Hadath информировал, что более 200 тыс. мирных жителей региона Африн покинули свои дома с момента начала операции "Оливковая ветвь".

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